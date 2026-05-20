Pep Guardiola a Bournemouth elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón sportszerűen gratulált az Arsenalnak, Mikel Arteta szakmai stábjának és a szurkolóknak a Premier League-győzelemhez.

„Gratulálok az Arsenalnak, Mikelnek, a stábnak és a szurkolóknak, megérdemelték a bajnoki címet” – fogalmazott a Manchester City vezetőedzője.

Guardiola ugyanakkor a saját csapata teljesítményéről is beszélt, kiemelve a szezon végére felhalmozódott fáradtságot és a sűrű programot.

„A fáradtság érezhető volt. A Bournemouth 12 napot készült erre a meccsre, nálunk ez nem volt ideális. A friss játékosok hatása sem volt elég” – mondta.

A spanyol szakember szerint a szezon hajrájában a nehéz menetrend is komoly tényező volt, különösen az idegenbeli utazások és a sűrű meccsprogram.

„A sorsolásunk ebben az időszakban nagyon kemény volt” – tette hozzá, majd jelezte, hogy a jövőről egyelőre nem kíván részletesen beszélni.

„A klubbal mindig beszélek, de most nem ez a megfelelő pillanat. Először a tulajdonossal kell egyeztetnem” – hangsúlyozta.

Guardiola ugyanakkor optimistán tekint előre, és megerősítette, hogy a Manchester City vissza fog térni a csúcsra.

„Jól vagyok. A következő szezonban visszatérünk. A City újra versenyben lesz minden sorozatban” – fogalmazott.

A csapatkapitány, Bernardo Silva a BBC-nek nyilatkozva csalódottságának adott hangot, ugyanakkor elismerte a küzdelmet.

„Csalódottak vagyunk. Ez a legfontosabb trófea, mert ez a leghosszabb verseny. Küzdöttünk az utolsó pillanatig, de ez ezen a szinten nem elég” – mondta.

Silva szerint a vereségnek motivációként kell szolgálnia a következő idényre.

„Remélem, ez az érzés hajtja majd őket tovább. Ha a Manchester City játékosa vagy, mindig többre kell vágynod” – tette hozzá.

