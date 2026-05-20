Pep Guardiola a Bournemouth elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón sportszerűen gratulált az Arsenalnak, Mikel Arteta szakmai stábjának és a szurkolóknak a Premier League-győzelemhez.
„Gratulálok az Arsenalnak, Mikelnek, a stábnak és a szurkolóknak, megérdemelték a bajnoki címet” – fogalmazott a Manchester City vezetőedzője.
Guardiola ugyanakkor a saját csapata teljesítményéről is beszélt, kiemelve a szezon végére felhalmozódott fáradtságot és a sűrű programot.
„A fáradtság érezhető volt. A Bournemouth 12 napot készült erre a meccsre, nálunk ez nem volt ideális. A friss játékosok hatása sem volt elég” – mondta.
A spanyol szakember szerint a szezon hajrájában a nehéz menetrend is komoly tényező volt, különösen az idegenbeli utazások és a sűrű meccsprogram.
„A sorsolásunk ebben az időszakban nagyon kemény volt” – tette hozzá, majd jelezte, hogy a jövőről egyelőre nem kíván részletesen beszélni.
„A klubbal mindig beszélek, de most nem ez a megfelelő pillanat. Először a tulajdonossal kell egyeztetnem” – hangsúlyozta.
Guardiola ugyanakkor optimistán tekint előre, és megerősítette, hogy a Manchester City vissza fog térni a csúcsra.
„Jól vagyok. A következő szezonban visszatérünk. A City újra versenyben lesz minden sorozatban” – fogalmazott.
A csapatkapitány, Bernardo Silva a BBC-nek nyilatkozva csalódottságának adott hangot, ugyanakkor elismerte a küzdelmet.
„Csalódottak vagyunk. Ez a legfontosabb trófea, mert ez a leghosszabb verseny. Küzdöttünk az utolsó pillanatig, de ez ezen a szinten nem elég” – mondta.
Silva szerint a vereségnek motivációként kell szolgálnia a következő idényre.
„Remélem, ez az érzés hajtja majd őket tovább. Ha a Manchester City játékosa vagy, mindig többre kell vágynod” – tette hozzá.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!