A magyar U21-es válogatott 1-0-s vereséget szenvedett Izraeltől a Pancho Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar válogatott kapuját az a Pécsi Ármin védte, aki 2025 nyarán szerződött a Puskás Akadémiától a Liverpoolhoz. A 21 éves kapus a mérkőzés után elmondta, hogy sokat lehetett tanulni az összecsapásból, és kiemelte, hogy a Liverpoolnál végzett munkája pozitívan befolyásolja a teljesítményét – számolt be róla a Spíler TV.

Pécsi Ármin hozzátette, hogy szerinte a második félidőben jobban ment a csapatnak, hiszen helyzeteket alakítottunk ki, és megvolt a lehetőségük a mérkőzés megfordítására is. Az első játékrész inkább az ismerkedésről szólt, sokat volt náluk a labda, de nem nagyon jutottak át az ellenfél térfelére. Sajnos néhány labdavesztésből az izraeliek veszélyes támadásokat vezettek, amelyek közül az egyikből gólt kaptak. A csapat ekkor kicsit szellősebb volt, nagy terület nyílt az ellenfél előtt, és bár próbált a labdáért menni, nem érte el.

A kapus hangsúlyozta, hogy fontos visszanézni, mi működött és mi nem, majd a hibákat javítani, hogy az Ukrajna elleni mérkőzésen ne ismétlődjenek meg. Hozzátette, hogy bár ez nem Eb-selejtező volt, mindenki a stábban és a játékosok között is győzni akart, és sajnálják, hogy nem sikerült.

Kiemelte továbbá, hogy a Liverpoolban végzett heti munka minden téren fejlődést jelent számára, fizikailag is előrelépett, és amikor lehetőséget kap, próbálja megmutatni, hogy tud segíteni a csapatnak. Végül azt mondta, hogy a céljuk a selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseinek megnyerése, ezért kedden úgy lépnek pályára Ukrajna ellen, hogy győzzenek.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, nemrég Pécsi Ármin volt a Liverpool legjobbja a bekapott öt gól ellenére is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.