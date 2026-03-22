A Liverpoolt kiütötték, de Pécsi Ármin lett a mérkőzés legjobbja!

A Liverpool U21-es csapata Pécsi Árminnal a kapujában kapott ki 5-1-re a Crytal Palace II.-től a Premier League 2 utolsó alapszakaszmérkőzésén, azonban a bekapott öt gól ellenére is a magyar kapus volt a vörösök legjobbja a találkozón. Pécsi kilenc védést mutatott be, ezekből legalább három ziccer volt.

A Liverpool számára ezzel lezárult az alapszakasz, a vörösök már korábban bebiztosították a helyüket a legjobb 16 között.

