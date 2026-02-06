Goal.com
Micsoda elismerés: Pécsi Ármin akár a hónap legjobbja is lehet a Liverpoolnál!

Két liverpooli csapattársa mellett Pécsi Ámint is jelölték az U21-esek számára kiírt Premier League 2 január hónap legjobbja címére.

A Liverpool hivatalos oldalán közölte, hogy januárban a négy meccsből négyet nyerő U21-s csapatából három játékost is jelöltek a Premier League 2 hónap legjobbja szavazására, köztük a Pécsi Ármint is.

A magyar kapus mind a négy mérkőzésen védett, kettő meccsen (az Arsenal és a Brighton ellen) ráadásul megóvta kapuját a góltól. Rajta kívül Kieran Morrison (mesterhármast szerzett az Arsenal elleni meccsen) és Keyrol Figueroa (duplázott a Norwich elleni kései fordítás alkalmával) jelölt még.

Pécsi minden idei mérkőzésen a kapuban állt az U21-ben, köszönhetően teljesítményének, és annak, hogy nemrég távozott posztriválisa a Mersey-partjáról.

