Távozik a Liverpooltól Pécsi Ármin posztriválisa

A Liverpool U21-es csapatának kapusa, Fabian Mrozek várhatóan kölcsönben az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő FC Cincinnatihöz igazol, a megállapodás pedig később végleges átigazolássá is válhat.

Az üzlet vételi opciót tartalmaz az amerikai klub számára, amely február 21-én kezdi meg az új idényt.

A 22 éves hálóőr a legutóbbi szezon második felét kölcsönben a Forest Green Roversnél töltötte, ahol rendszeres játéklehetőséghez jutott.



2026-ban eddig a Liverpool U21-es csapatának mindhárom mérkőzésén Pécsi Ármin védett.