Távozhat a Puskás Akadémia mellőzött játékosa

Annak ellenére, hogy a 2023-24-es és a 2024-25-ös szezonban is kirobbanthatatlan volt a Puskás Akadémia kezdőcsapatából Patrizio Stronati, erre a kiírásra a kispadra szorult, télen pedig akár távozhat is a belső védő - írta meg a Csakfoci.

Az ETO FC Győr elleni, legutóbbi bajnoki mérkőzést követően Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője belengette néhány játékos januári távozását, a portál szerint Stronati szintén hasonló sorsra juthat. Csehországban pedig több klub is szívesen látná a soraiban, ráadásul az egyik kérő az a Baník Ostrava, amelynél korábban szerepelt a rutinos hátvéd.

Stronati az elmúlt két kiírásban minden percet a pályán töltött az NB I-ben, és ez változatlan volt a 2025-26-os idény kezdetén is. Csakhogy szeptember végétől fogva már nem számít alapembernek, helyette legtöbbször a korábbi balhátvéd, Markgráf Ákos húzódott be a védelem tengelyébe.

2021-es érkezése óta összesen 145 magyar élvonalbeli összecsapáson húzta magára a PAFC mezét, a mögöttünk hagyott szezonban pedig oroszlánrészt vállalt abban, hogy a klub története legjobb helyezését elérve második lett.

Emellett a magyarországi légióskodása alatt debütált a cseh válogatottban, eddig négyszer lépett pályára a nemzeti csapatban, egyszer éppen a magyar válogatott ellen.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.