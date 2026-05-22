Patrice Evra szerint az „It’s Coming Home” egy átok – Ezzel a feltétellel nyerhet világbajnokságot Anglia

Southgate után Tuchel: Véget ér a hatvanéves várakozás?

Az angol futball immár hat évtizede üldözi a sikert a felnőtt férfi mezőnyben. Legutóbb Gareth Southgate vezetésével jártak a legközelebb a dicsőséghez, ám a 2018-as világbajnoki elődöntős vereség, valamint a 2021-es és 2024-es Európa-bajnoki döntők elvesztése után a trófea elmaradt. Most a Chelsea, a PSG és a Bayern München korábbi edzőjére, Thomas Tuchel-re hárul a feladat, hogy megtörje ezt a sorozatot a 2026-os észak-amerikai világbajnokságon, amelynek döntőjét július 19-én rendezik a New York-i MetLife Stadionban.

Bár Anglia kerete tele van világklasszisokkal – ahogyan a Beckham, Gerrard és Rooney vezette „aranygeneráció” idején is –, a pályán mutatott potenciált eddig ritkán sikerült aranyéremre váltani.

Tuchel kerete

A német menedzser meglepő döntéseket hozott az angol világbajnoki kerettel kapcsolatban: többek között kimaradt Phil Foden és Harry Maguire, illetve a remek szezont futó Adam Wharton és a jelenleg gyengébben futballozó, de rendkívül tehetséges Cole Palmer is otthon maradhat.

A Manchester United középpályása, Kobbie Mainoo azonban sokat köszönhet Michael Carriknek, aki ismét a kezdőben adott lehetőséget a fiatal angolnak, ezáltal ismét bombaformába került és meg tudta győzni Tuchelt is arról, hogy igenis ott a helye az angol válogatott tengelyében.

További meglepetést okozott Tino Livramento és Noni Madueke behívása, illetve Luke Shaw és Fikayo Tomori kihagyása. Trent Alexander-Arnold előtt Ben White sajnálatos sérülése nyithatja meg az utat.

„Ha nem éneklik, megnyerik a vb-t”

Patrice Evra – aki a Manchester Unitedben eltöltött évei miatt kiválóan ismeri az angol szurkolói kultúrát – a GOAL-nak adott exkluzív nyilatkozatában elmondta, szerinte mi az angolok legnagyobb problémája:

„Anglia mindig a favoritok között van, de amint eljutnak az elődöntőig vagy a döntőig, elbuknak. Megvannak a játékosaik, az Eb-ken is jól teljesítettek, és kíváncsian várom, mit hoz ki belőlük Thomas Tuchel. Végre igazi csapatként nézhetnek ki. De egy dolgot kérnék az angol szurkolóktól: ne énekeljék az ’It’s Coming Home’-ot! Ez egy átok. Amikor elkezdik énekelni, azonnal tudom, hogy nem nyerik meg a trófeát. Ha elfelejtenék ezt a dalt, szerintem megnyernék a világbajnokságot. Ez pont olyan átok volt, mint az Arsenal 22 éves bajnoki aszálya.”

