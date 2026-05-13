West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Horváth Róbert Gábor

Az Arsenal és az angol válogatott védője biztosan kihagyja a BL-döntőt, de lehet a világbajnokságot is

Az Arsenal és az angol válogatott 28 éves védője Ben White, térdsérülést szenvedett, amely miatt nem léphet pályára az idény hátralévő mérkőzésein, és kérdésessé vált a világbajnoki szereplése is.

Térdsérülés miatt kénytelen kihagyni a szezon hátralévő részét Ben White – számolt be róla a Sky Sports. A 28 éves védő az Arsenal West Ham elleni mérkőzésén sérült meg, és a vizsgálatok alapján belső oldalszalag-sérülést szenvedett.

A klub közlése szerint White ugyan nem szorul műtétre, de a felépülése bizonytalan ideig tart, így nem tud részt venni az Arsenal idényzáró mérkőzésein sem, beleértve a Premier League hajráját és a Bajnokok Ligája döntőjét is.

A sérülés komoly érvágás Mikel Arteta csapata számára, amely a szezon hajrájában több fronton is küzd a trófeákért. White hiánya különösen érzékenyen érinti a védelem jobb oldalát, ahol eddig kulcsszerepet töltött be.

Az angol válogatott szempontjából is aggasztó a helyzet, hiszen Ben White márciusban tért vissza a nemzeti csapatba, azonban jelenlegi állapotában komoly kérdésessé vált, hogy ott lehet-e a közelgő világbajnokságon.

A Sky Sports információi szerint a játékos rehabilitációja megkezdődött, de a pontos visszatérésére egyelőre nem tudnak időpontot mondani. Az Arsenal orvosi stábja a teljes felépülésre helyezi a hangsúlyt, nem kockáztatva a hosszabb távú problémákat.

