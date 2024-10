Pascal Jansen a Paks ellen elszenvedett vereség után: "Nem voltunk ott a pályán..."

Bognár György szerint egyénileg és csapatszinten is jól teljesített a Paks.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Elszenvedte első bajnoki vereségét a 2024/25-ös szezonban a Ferencvárosi TC. A fővárosiakat a Bognár György irányította Paksi FC állította meg.

A Tottenham ellen elszenvedett vereség után már nem csak a nemzetközi porondon tudták legyőzni a Ferencvárost.

"Először is gratulálok a Paksnak a győzelemhez, az első félidő alapján teljesen megérdemelten tettek szert a kétgólos előnyre. Mi nem diktáltunk elég nagy iramot, és helyzetünk se volt túl sok. Zakinak volt egy komoly lehetősége, ami gól is lehetett volna, de nem voltunk elég gyorsak, nem voltunk elég kreatívak, és ennek az a következménye, hogy kétgólos hátránnyal vonultunk a szünetre. A félidőben hármat is cseréltünk, hogy taktikailag és mentálisan is frissebbek legyünk, és ez sikerült is, megszereztük a gólunkat. Ugyanakkor ilyenkor a második félidőben általában kinyílunk, és az ellenfélnek lesz egy-két helyzete, ami ezúttal is így volt. A második és a harmadik gól nagyon hasonló volt, ami a paksiakat dicséri, de minket a legkevésbé sem" – mondta Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője.

„Nem voltunk ott a pályán. Sokkal agresszívabb volt a Paks, engedtük az ellenfelet a bal oldalon akciókat vezetni, és a kipattanókra is ők értek oda. Pont az ellenkezője történt, mint a Tottenham elleni első húsz percben, pedig arra számítottunk, hogy ugyanúgy sikerül megnyomnunk” - emelte ki a vendégek szakembere.

Ettől sokkal boldogabban érkezett meg a sajtótájékoztatóra a hazaiak mestere, Bognár György.

„Egyénileg és csapatszinten is jól teljesítettek. A tervünk az volt, hogy az első negyedórát megnyomjuk, letámadjuk a Fradit, mert csütörtökön tétmeccset játszott, és keveset rotált. Ez nagyjából bejött, egész jól játszottunk. A második félidőben csak bekkeltünk, tartottuk az eredményt, nagy nyomás nehezedett ránk, de minőségi helyzetet nem dolgozott ki a Fradi” - összegezte a látottakat a Paks vezetőedzője.

Forrás: fradi.hu; NSO