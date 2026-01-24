Cole Palmer 2023 szeptemberében igazolt a Manchester City-től a Chelseahez, a londoni kékek 47 millió eurót fizettek az angol támadó középpályásért. A fiatal játékos pedig szó szerint berobbant a Chelsea-be, első idényében minden sorozatot figyelembe véve 25, a másodikban 18 gólt szerzett. Az angol válogatott játékos teljesítménye azonban a harmadik idényére visszaesett, a The Guardian információi szerint azért, mert honvágya van, a The Sun szerint pedig nagyon hiányoznak neki manchesteri barátai.

Az angol lapok szerint a Manchester United bejelentkezett Palmerért, aki fontolgatja, hogy 2026 nyarán visszatér Manchesterbe, azonban ezúttal nem a város kék, hanem a vörös oldalára. Palmer köztudottan Manchester United szurkolóként nőtt fel, így nem lenne nagy meglepetés, ha egyszer a Vörös Ördögökhöz igazolna.

Az MU-nek mennyit kellene fizetnie Palmerért?

A Nemzetközi Sporttanulmányok Központja (CIES) friss elemzése szerint Palmer piaci értéke 115,8 millió font, a mértékadó Transfermakt pedig 120 millió euróra taksálja a 23 éves játékmestert. Azonban a Manchester Unitednak várhatóan ennél jóval többet kell majd kicsengetnie a hatalmas tehetségnek kikiáltott középpályás játékjogáért.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Chelsea frissen kinevezett vezetőedzője, Liam Rosenior cáfolta a sajtóhíreket, elmondása szerint Palmer boldog Nyugat-Londonban, és teljesítménye csak a sérülések miatt esett vissza.