Korábban már beszámoltunk róla, az Osváth Attiláért kapott pénzből erősíti meg keretét a Fizz Liga negyedik helyén álló Paks, és hírek szerint Nyíregyházáról Alaxai Áron, valamint az MTK-tól Bévárdi Zsombor érkezhet Bognár György csapatához.

Ma hivatalos oldalán jelentette be a tolnai együttes, hogy a nyíregyházi Alaxai Áron nyárig kölcsönben Pakson futballozik: “Egyértelműen azért jöttem, hogy segítsem a csapatot az éremszerzés felé vezető úton. Nagyon jó érzés a magyar csapatba megérkezni, és remélem, hogy hozzá tudok járulni a csapat sikereihez” - nyilatkozta Alaxai a Paksi FC hivatalos honlapjának.

A paksi együttes a negyedik helyen álló a labdarúgó NB I-ben, a hétközben a DVTK együttesét fogadja a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, a hétvégén pedig szintén a miskolci csapat lesz a Paks vendége, ezúttal már a bajnokságban.