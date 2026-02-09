Két játékos is távozhat a bennmaradásért küzdő NB I-es csapattól

A Paks úgy néz ki, hogy nagyon gyorsan visszaforganá az Osváth Attiláért kapott milliókat, a Nemzeti Sport információi szerint ugyanis a Tolna vármegyei csapat az MTK-ban játszó Bévárdi Zsomborra, valamint a Nyíregyháza Spartacusban futballozó Alaxai Áronra vetette ki a hálóját.

A szon.hu információi szerint Alaxai már el is köszönt csapattársaitól, a Paks hamarosan bejelenti az érkezését.

Stefanos Evangelou is távozhat

Az Öltözőn Túl értesülései szerint pedig nem Alaxai az egyetlen játékos, aki a napokban elhagyja a nyírségi gárdát, Stefanos Evangelou is távozhat Nyíregyházáról. A védő 2025 nyarán igazolt a klubhoz a ZTE FC együttesétől, és összesen 11 mérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólt is szerzett.

Szabó István irányítása alatt csapatkapitányi karszalagot is viselte. Bódog Tamás érkezése óta nem lépett pályára, és mindössze négy alkalommal volt nevezve a kispadra. A legfrissebb hírek szerint a felek közös megegyezéssel bontják fel a szerződését.