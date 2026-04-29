A Juventus kihasználná a Marseille szorult pénzügyi helyzetét, és megkísérli leigazolni Mason Greenwoodot – számolt be róla a La Gazzetta dello Sport.

Bár a még mindig csak 24 éves labdarúgó alapembere az OM-nek, ha az együttes nem végez Bajnokok Ligáját-érő helyen, akkor könnyen rászorulhat az eladásából befolyt összegre.

Ebben az esetben minimum 43 millió eurót kérnének érte a déli partiak, ám az Öreg Hölgy állítólag máris azon van, hogy csökkentse az átigazolási díját. Kapóra jöhet, hogy jó a kapcsolat a két klub között, különösen azóta, hogy Timothy Weah az olaszoktól a franciákhoz került kölcsönbe az idei szezonra.

Emellett felmerült, hogy bevonná az üzletbe Edon Zhegrovát a Juventus, ezzel csökkentve Greenwood árát.

Minden sorozatot figyelembe véve 42 mérkőzésen eddig 25 gólt és tíz gólpasszt jegyzett az egykori Manchester United-játékos ebben a szezonban.

