Bózsik Tamás

Ennyiért hajlandó eladni Mason Greenwoodot a Marseille

Egyre fokozódik a Juventus érdeklődése Mason Greenwood iránt, miközben jelenlegi klubja, az Olympique de Marseille meghatározta az az összeget, amiért megválna az angol támadótól.

A Juventus kihasználná a Marseille szorult pénzügyi helyzetét, és megkísérli leigazolni Mason Greenwoodot – számolt be róla a La Gazzetta dello Sport.

Bár a még mindig csak 24 éves labdarúgó alapembere az OM-nek, ha az együttes nem végez Bajnokok Ligáját-érő helyen, akkor könnyen rászorulhat az eladásából befolyt összegre. 

Ebben az esetben minimum 43 millió eurót kérnének érte a déli partiak, ám az Öreg Hölgy állítólag máris azon van, hogy csökkentse az átigazolási díját. Kapóra jöhet, hogy jó a kapcsolat a két klub között, különösen azóta, hogy Timothy Weah az olaszoktól a franciákhoz került kölcsönbe az idei szezonra. 

Emellett felmerült, hogy bevonná az üzletbe Edon Zhegrovát a Juventus, ezzel csökkentve Greenwood árát. 

Minden sorozatot figyelembe véve 42 mérkőzésen eddig 25 gólt és tíz gólpasszt jegyzett az egykori Manchester United-játékos ebben a szezonban. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

