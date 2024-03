Teljesen összeomlott Dárdai Pál családja: „Ez fájdalmas, a feleségem napokig sírt!"

Dárdai Pál feleségét, Mónikát borzasztóan megviselte Bence eligazolása.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Dárdai Pál legkisebb fia, Dárdai Bence elhagyja a Hertha BSC-t és a következő szezonban a német elsőosztályú Wolfsburgnál folytatja pályafutását.

A hírt maga a berliniek vezetőedzője, Dárdai Pál erősítette meg múlt hét pénteken a Schalke 04 elleni bajnoki előtti sajtótájékoztatón:

„Nehéz téma ez, még mindig nem dolgoztam fel teljesen, de szerintem ő sem. Kiskoruk óta dolgozunk a fiúkkal, megvolt velük a víziónk. Most Bence távozik, de ez a berlini út. Vannak játékosok, akik itt maradnak, vannak, akik elhagynak minket. Törvényszerű, hogy valaki más utat választ. Hogy csalódott vagyok-e? Természetesen az vagyok. Megpróbáltuk Bencét meggyőzni, hogy a mi utunkat válassza”





„A Hertha tisztességes, nagyon jól fizető szerződést ajánlott neki. Mindkét testvére (az ugyancsak a berlini együttest erősítő Palkó és Márton – a szerk.) végig próbálta meggyőzni Bencét a maradásról, ahogyan az édesanyja is, aki még sírt is néhány napig. Ez az emberi oldala”

„Edzőként ez fájdalmas. Élvezetes nézni, ahogy a játszik, van karaktere. Amint megérkezett az öltözőbe, elfogadták és szerették, és ez még ma is így van. Hogy nagy veszteség-e, azt majd meglátjuk néhány év múlva. Bence még mindig egy tehetség, Németországban és Európában sokan látnak benne valami különlegeset. Élvezi, hogy nyomás alatt játszik, nem fél a labdától.”

– hangsúlyozta Dárdai Pál.

A 48 éves szakember a Schalke 04 elleni győzelem után elárulta, hogy a családot, különösen feleségét nagyon megviselte Bence eligazolása:

„Apaként ebbe nem szólhattam bele. Az édesanyja, a testvérei és a csapat megpróbálta maradásra bírni. Ez fájdalmas, a feleségem pár napig sírt. De tisztelet annak a klubnak, amelyik el tudja vinni Bencét ebből a családból és ebből a környezetből."

Sajtóhírek szerint a legfiatalabb Dárdai már tavaly nyáron is elakarta hagyni Berlint, azonban akkor édesanyja, Dárdai Mónika még megvétózta az akkor 17 éves, érettségi előtt álló fia távozását. Most viszont már Dárdai Pál feleségének is be kellett nyugodnia, hogy Bence eligazol a fővárosiaktól.

Dárdai tudja, mi az oka fia távozásának

„Megvan a véleményem: ha a Bundesligában játszanánk, biztosan itt maradna. Amikor először átvettem a Herthát, felépítettünk valamit, minden fiatal játékos ide akart jönni és fejlődni. Ma ez nehéz, mert a másodosztály nagyon fizikális, nem egyszerű a fiatalok számára.

– nyilatkozta a magyar szakember. Hozzátette, hogy 18 éves fiát már tavaly nyáron is rengeteg klub kereste meg.

Forrás: fussballnews