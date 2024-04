Nagy visszatérőnek örült mindenki az Örökrangadón, amelyet a Ferencváros nyert

2-1-re győzött a bajnok az MTK otthonában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A betegsége és műtétje miatt március 9. óta először mikrofon mögé ülő Hajdú B. István kommentálásával, az MTK-Ferencváros mérkőzéssel, azaz Örökrangadóval zárult az OTP Bank Liga 30. fordulója.

A cikk lejjebb folytatódik

A kék-fehérek sorfallal és tapssal köszöntötték a pályán az újabb bajnoki címet az elmúlt hétvégén bebiztosító zöld-fehéreket, ahol csak Dibusz és Maiga maradt meg hírmondónak a Kisvárda elleni kezdő tizenegyhez képest.

A 27. percben az első nagyobb helyzetéből vezetést szereztek a vendégek, Lisztes Krisztián vert át két védőt is a bal oldalon, a tizenhatos csücskéről beadott labdáját pedig Kodro fejelte a kapuba.

Két perccel később ismét Lisztes volt elemében, megint a bal szélről húzott befelé, ám ezúttal lőtt, Demjén viszont szögletre tudta ütni a labdát.

A 31. minutumban szinte a semmiből egyenlített az MTK, Antonov bal oldali beadását Németh közvetlen közelről bólintotta Dibusz kapujába.

A szünetre mégis vendég előnnyel vonulhattak a csapatok, a hosszabbítás perceiben Katona végzett el kicsiben egy szabadrúgást a bal szélen, Liszteshez passzolt, akinek a beadása mindenki feje felett átszállt, s a hosszú sarokban kötött ki.

A második játékrész nagy ferencvárosi lehetőséggel indult, Kádárról pattant Sevikyan elé a labda, aki már csak Demjénnel állt szemben, de az MTK kapusa szögletre tudta védeni a ziccert.

Ezt követően csendesebb mederben zajlottak az események, majd a hazaiak a ráadás perceire eszméltek és igyekeztek legalább az egyik pontot otthon tartani, be is tudták szorítani ellenfelüket a kapu elé, de Kovács és Kocsis lövésénél is hárított Dibusz, így a Ferencváros nyerte az Örökrangadót.