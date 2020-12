Nyert az Újpest, távozott a vezetőedző

Nyert az Újpest a ZTE ellen, ám ahogy előre jeleztük a szakember távozott a Megyeri úti kispadról.

„Ez a meccs volt az utolsó, ma este lezárul az Újpesttel az együttműködésem – mondta Predrag Rogan, az M4Sportnak a meccs után. – Nagy megtiszteltetés volt ebben a klubban dolgozni, mindenkinek köszönom az együttműködést. Eljött a váltás és a pihenés ideje, mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Az okokról a vezetést kell megkérdezni… Az életet kaptam az Újpesttől, ez volt a harmadik szezonom a klubnál. A tavasz sikeres volt, az ősz nem annyira, de a csapat kezd magára találni a nehézségek után. Ahogy az előző szezonban, most is győzelemmel zárhattunk, mert az Újpest egy nyerő csapat.”

A korábbról elhalasztott meccsen a kezdés után tíz percig az Újpest kezdeményezett, de a vendégek rendezték soraikat, és kiegyenlített mezőnyjátékkal folytatódott a találkozó, amely során a kapuk nem forogtak veszélyben. A játékosok mindkét oldalon inkább a védekezésre összpontosítottak, a támadásokra kevés energiájuk maradt. A 35. percben váratlanul, egy szöglet után Csongvai fejesével szerzett vezetést a házigazda, majd a 41. percben egy visszatámadás után a Banait megzavaró Könyves 17 méteres lövésével a vendégek is eredményesek tudtak lenni.

Több csapat

Fogadj, tippelj és nyerj az Unibet oldalán! Goal olvasóknak extra 10.000 forint bónusz!

Zalai lehetőségekkel kezdődött a második félidő, amelynek közepén három perc alatt három gól született: Tallo kétszer is fejjel vette be a vendégek kapuját, miként közte Favorov is a hazait. Az utolsó húsz percben beszorult saját térfelére az Újpest - csupán néhány, igaz veszélyes kontrát vezetett -, de hiába támadott a ZTE, játékosai sokszor kapkodtak, pontatlanok voltak, így harmadszorra már nem tudott egyenlíteni a vendégcsapat. A 89. percben Favorov kapás lövését bravúrral védte Banai.

A cikk lejjebb folytatódik

Az Újpest az ötödik győzelmét aratta a bajnoki szezonban, nyolcadik hazai fellépésén a harmadikat. A legutóbbi tizenegy, ZTE elleni összecsapásából a hetediket nyerte meg a lila-fehér gárda, három döntetlen és egy vereség mellett.

Újpest FC-Zalaegerszegi TE 3-2 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött, v.: Solymosi

Újpest: Banai - Pauljevic, Kutrumpisz, Kastrati, Antonov - Csongvai, Mitrovic - Simon, Beridze (Bacsa, 75., Ristevski, 86.), Perosevic - Tallo (Gigic, 89.)

ZTE: Demjén - Lesjak, Szépe, Bobál D. - Szánthó, Favorov, Sankovic (Vass P., 86.), Bedi, Gergényi (Tajti, 63.) - Könyves (Koszta, 75.), Zimonyi (Babati, 63.)

Gólszerzők: Csongvai (35.), Tallo (62., 65.), illetve Könyves (41.), Favorov (64.)

Sárga lap: Tallo (45.), Perosevic (81.), Csongvai (85.), Gigic (90.)