Kiesőjelölttől kiesőjelölthöz vándorolhat az AC Milan centere

A VfL Wolfsburg beszállt a Niclas Füllkrugért folyatott versenybe – számolt be róla a német Sky. A 33 éves csatár jelenleg az AC Milannál szerepel kölcsönben a West Ham Unitedtól, ám úgy tűnik, egyik csapatnál sem biztos a jövője.

Napvilágot láttak olyan sajtóhírek, melyek szerint a Rossoneri nem él az ötmillió eurós kivásárlási záradékával, közben viszont a londoniak szintén mellőznék a német játékost. A portál információi szerint, ha kiesnének a Premier League-ből, akkor akár felére is csökkenthetik Füllkrug fizetését.

Wolfsburg dobhatna neki tehát mentőövet, ezzel visszatérne a Bundesligába, ahol a Werder Bremen és a Borussia Dortmund színeiben már remek szezonokat futott.

A bökkenő csak az, hogy a zöld-fehéreket szintén a kiesés réme fenyegeti, ráadásul ők valóban kieső helyen állnak, ellentétben a West Hammel.

A német válogatott ék 25 összecsapáson mindössze egyetlen gólt szerzett ebben az idényben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.