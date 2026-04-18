Goal.com
Live
Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Kiesőjelölttől kiesőjelölthöz vándorolhat az AC Milan centere

Transfers
N. Fuellkrug
AC Milan
Olaszország 1
West Ham United
Wolfsburg
Anglia 1
Németország 1

Bár három helyen is megkezdhetné a közvetkező idényt Niclas Füllkrug, egyik együttes sem biztos, hogy igényt tartana rá. Mutatjuk a részleteket.

A VfL Wolfsburg beszállt a Niclas Füllkrugért folyatott versenybe – számolt be róla a német Sky. A 33 éves csatár jelenleg az AC Milannál szerepel kölcsönben a West Ham Unitedtól, ám úgy tűnik, egyik csapatnál sem biztos a jövője. 

Napvilágot láttak olyan sajtóhírek, melyek szerint a Rossoneri nem él az ötmillió eurós kivásárlási záradékával, közben viszont a londoniak szintén mellőznék a német játékost. A portál információi szerint, ha kiesnének a Premier League-ből, akkor akár felére is csökkenthetik Füllkrug fizetését. 

Wolfsburg dobhatna neki tehát mentőövet, ezzel visszatérne a Bundesligába, ahol a Werder Bremen és a Borussia Dortmund színeiben már remek szezonokat futott. 

A bökkenő csak az, hogy a zöld-fehéreket szintén a kiesés réme fenyegeti, ráadásul ők valóban kieső helyen állnak, ellentétben a West Hammel. 

A német válogatott ék 25 összecsapáson mindössze egyetlen gólt szerzett ebben az idényben. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés