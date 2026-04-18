A Chelsea védője végleg a West Hamhez igazolhat, de csak egy feltétellel

A játékoshoz közel álló források szerint Disasi arról döntött, hogy megkezdi a tárgyalást a West Hammel egy hosszabb távú szerződésről, amint véget ér az idei szezon - tudta meg a The Athletic.

Ugyanakkor a maradásához az kell, hogy Nuno Espirito Santo csapata elkerülje a kiesést a Premier League-ből, mivel a francia belső védő még szeretne a legmagasabb szinten játszani.

Angol kiadásunk pedig arról számolt be, hogy Disasit nemcsak a teljesítménye miatt érdemes megtartaniuk a Kalapácsosoknak. Ha a folytatás mellett dönt, az a másik középhátvédet, Konstantinos Mavropanost is meggyőzheti arról, hogy ne váltson klubot.

Még 2023 nyarán szerződtette Disasit a Chelsea az AS Monacótól, és első szezonjában rögtön alapemberré vált a Kékeknél. Igaz, azóta alig termett számára babér, így került kölcsönbe előbb az Aston Villához, majd a legutóbbi téli átigazolási időszakban a West Hamhez.

