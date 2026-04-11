Azzal, hogy Dieter Hecking együttese 2-1-re kikapott az Eintracht Frankfurttól, 11 meccsesre nyújtotta nyeretlenségi sorozatát, és továbbra is a 17., kieső helyen áll.

A zöld-fehérek 29 év óta töretlenül tagjai a német első osztálynak, ám úgy tűnik, hamarosan megszakad ez a széria, hiszen öt forduló alatt kellene ledolgozniuk a négypontos hátrányukat az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. Mindezt úgy, hogy a közvetlen riválisuk még nem lépett pályára ebben a fordulóban.

Könnyen megeshet, hogy a Wolfsburg számára már tét nélküli lesz a két csapat egymás elleni találkozója a Bundesliga zárófordulójában. Előtte az Union Berlinnel (idegenben), a Borussia Mönchengladbachhal (otthon), a Freiburggal (i) és a Bayern Münchennel (o) mérkőznek meg Christian Eriksenék.

A Wolfsburg nagy meglepetésre a Hertha és a Bayern München előtt végezve megnyerte a 2008-09-es Salátástálat. Az akkori aranycsapatnak két húzóembere volt Edin Dzeko és Grafite, akik összesen 54 bajnoki góllal járultak hozzá a bajnoki elsőséghez.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.