VfL Wolfsburg v Eintracht Frankfurt - Bundesliga
2009-ben még bajnokságot nyert, idén kieshet a Bundesligából a nagynevű német csapat

17 évvel ezelőtt egészen más hangulat uralkodott a Volkswagen Arénában: a Wolfsburg történetének első bajnoki címét ünnepelhette, mostanra azonban akár a kiesés miatt is szomorodhatnak a szurkolóik.

Azzal, hogy Dieter Hecking együttese 2-1-re kikapott az Eintracht Frankfurttól, 11 meccsesre nyújtotta nyeretlenségi sorozatát, és továbbra is a 17., kieső helyen áll. 

A zöld-fehérek 29 év óta töretlenül tagjai a német első osztálynak, ám úgy tűnik, hamarosan megszakad ez a széria, hiszen öt forduló alatt kellene ledolgozniuk a négypontos hátrányukat az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben. Mindezt úgy, hogy a közvetlen riválisuk még nem lépett pályára ebben a fordulóban. 

Könnyen megeshet, hogy a Wolfsburg számára már tét nélküli lesz a két csapat egymás elleni találkozója a Bundesliga zárófordulójában. Előtte az Union Berlinnel (idegenben), a Borussia Mönchengladbachhal (otthon), a Freiburggal (i) és a Bayern Münchennel (o) mérkőznek meg Christian Eriksenék. 

A Wolfsburg nagy meglepetésre a Hertha és a Bayern München előtt végezve megnyerte a 2008-09-es Salátástálat. Az akkori aranycsapatnak két húzóembere volt Edin Dzeko és Grafite, akik összesen 54 bajnoki góllal járultak hozzá a bajnoki elsőséghez. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

