Korábban már beszámoltunk róla, hogy Carlo Ancelotti szövetségi kapitány összállított egy 55 fős vb-keretet, amiben Neymar is benne volt.

Az előzetes világbajnoki keretből arra is lehetett számítani, hogy az olasz szakember nagy hangsúlyt akar majd fektetni a tornán a rutinos játékosokra, és ez a végső, 26 fős keret kihirdetése után egyre biztosabbnak tűnik, hiszen több régi nagy név is bekerült a világbajnokságra utazó keretbe.

Rengeteg sztár utazik a világbajnokságra

De természetesen a régi neveken kívül rengeteg karrierje csúcsán lévő játékos is képviselni fogja a brazil válogatottat a tornán, a teljesség igénye nélkül ott lesz Gabriel Magalhaes, Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha és Endrick is a világbajnokságon.

Brazília június 13-án Marokkó ellen kezdi meg világbajnoki szereplését a New Jersey-i MetLife Stadionban.

A brazil válogatott 26 fős kerete:

Kapusok: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Védők: Alex Szandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Középpályások: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Júnior (Santos), Rafinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)

Carlo Ancelotti, ahogy bejelenti Neymart:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Neymar nagyob be akart kerülni a világbajnoki keretbe, a vasárnapi bajnokin például azon akadt ki, hogy tévedésből lecserélték.

