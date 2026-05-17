Neymar Santos Coritiba 2026Reprodução/X
Bózsik Tamás

Neymart véletlenül cserélték le, teljesen kiakadt a kamera előtt + FOTÓ

Neymar

Nem elég, hogy 3–0-ra kikapott a kiesés elől menekülő Santos a brazil bajnokság 16. fordulójában, még egy játékvezetői tévedés is sújtotta a fekete-fehéreket.

Már a félidőre háromgólos hátrányba került a Santos a Coritiba ellen, de a 65. percben egy újabb csapás sújtotta Neymar csapatát – derült ki a Football Community bejegyzéséből. 

Történt ugyanis, hogy ekkor lecserélte a pályáról a brazil sztárjátékost Cuca vezetőedző, igaz, mint később kiderült, akarata ellenére. 

A tartalékjátékvezető félreérthette a kezébe nyomott cetlin szereplő mezszámokat, ezért a tízes, avagy Neymar mezszáma jelent meg pirossal a kijelzőn. 

Csakhogy a történteket nem hagyta annyiban Neymar, és a papírfecnit megmutatta egy pályaszéli kamerának, miközben düh9sen mutogatta az arra írt számokat.  

Ha a Grémio megnyeri a maga mérkőzését, akkor a Santos a kiesőzónában találhatja magát a forduló végére. A brazil bajnokság februárban fejeződik be. 

