Neymart véletlenül cserélték le, teljesen kiakadt a kamera előtt + FOTÓ

Már a félidőre háromgólos hátrányba került a Santos a Coritiba ellen, de a 65. percben egy újabb csapás sújtotta Neymar csapatát – derült ki a Football Community bejegyzéséből.

Történt ugyanis, hogy ekkor lecserélte a pályáról a brazil sztárjátékost Cuca vezetőedző, igaz, mint később kiderült, akarata ellenére.

A tartalékjátékvezető félreérthette a kezébe nyomott cetlin szereplő mezszámokat, ezért a tízes, avagy Neymar mezszáma jelent meg pirossal a kijelzőn.

Csakhogy a történteket nem hagyta annyiban Neymar, és a papírfecnit megmutatta egy pályaszéli kamerának, miközben düh9sen mutogatta az arra írt számokat.

Ha a Grémio megnyeri a maga mérkőzését, akkor a Santos a kiesőzónában találhatja magát a forduló végére. A brazil bajnokság februárban fejeződik be.

Kapcsolódó

Ancelotti tiszta vizet öntött a pohárba Neymar vb-részvétele kapcsán



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.