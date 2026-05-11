Ancelottinak közel a felére kell majd szűkítenie az előzetes keretet

A UOL értesülései szerint az olasz szakember mindkettejükre számít a 2026-os világbajnokság előtt, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban kiszorultak a válogatottból. Ezt később Fabrizio Romano is megerősítette hivatalos X-oldalán.

Ancelotti döntése egyértelműen jelzi, hogy komoly szerepet szán a rutinos játékosoknak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán.

A FIFA szabályai alapján a nemzeti csapatoknak legkésőbb május 30-ig kell leadniuk végleges keretüket. A vb-n minimum 23, maximum 26 játékos nevezhető, és a brazil szövetség várhatóan a maximális létszámot választja majd.

Neymar mindent megtesz, hogy ott legyen a világbajnokságon

Neymar szereplése az elmúlt hónapok egyik legnagyobb kérdésének számított Brazíliában. A támadó 2025-ben tért vissza a Santoshoz, hogy visszanyerje formáját és újra bekerüljön a válogatottba, visszatérése óta eddig 36 mérkőzésen 15 gólt szerzett nevelőegyesülete színeiben.

Sajtóhírek szerint Neymart már csak a világbajnokság élteti, ha nem kerül be a brazilok vb-keretébe, könnyen lehet, hogy idény közben visszavonul.

Thiago Silva, a nagy visszatérő?

Thiago Silva visszatérése szintén komoly meglepetésnek számít, mivel a veterán védő korábban már szinte lezártnak tekintette válogatott pályafutását.

Az előzetes keretben ugyanakkor több tapasztalt játékos neve is biztosnak tűnik, köztük Alissoné, Marquinhosé és Casemiróé.

Brazília június 13-án Marokkó ellen kezdi meg világbajnoki szereplését a New Jersey-i MetLife Stadionban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.