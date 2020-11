Neymar és Mbappé visszatérhet Gulácsiék ellen

A számíthat Neymar játékára a keddi, Lipcse elleni találkozón, ugyanis a párizsiak péntek esti, AS Monaco elleni meccskeretében is ott lehet a 28 éves brazil játékos.

Thomas Tuchel szerint Neymar talán már a pénteki meccsen is kaphat pár percet - csakúgy, mint Kylian Mbappé, akinek az elmúlt két meccset szintén ki kellett hagynia.

Bár Neymar elutazott a brazil válogatotthoz, a Venezuela és az Uruguay elleni mérkőzésen még nem került bevetésre.

A Basaksehir elleni sérülése óta körülbelül egy hónapot kellett kihagynia, így a Gulácsiék elleni 2-1-es vereség során Mbappéhoz hasonlóan nem lehetett ott a pályán.

