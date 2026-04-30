Sorsdöntő tárgyalások: Manuel Neuer jövője a napokban eldőlhet

A Bayern München már javában készül a nyári átigazolási időszakra, és a keret megerősítése mellett a jelenlegi játékosok jövőjéről is döntéseket kell hoznia. Miközben a bajor klub támadó-, védő- és középpályás posztokon is erősítéseket tervez, a kapuskérdésben úgy tűnik, megszületett a legfontosabb döntés: Manuel Neuer maradhat még egy idényre.

A német Sky Sports értesülései szerint a 40 éves kapus úgy határozott, hogy egyéves szerződéshosszabbítást ír alá a müncheniekkel. Neuer úgy érzi, fizikailag és mentálisan is képes még a legmagasabb szinten teljesíteni, ezért szeretne legalább még egy szezont a csapat első számú kapusaként eltölteni.

A döntést eredetileg április elején hozta volna meg, ám a Bajnokok Ligája negyeddöntője – amelyben a Bayern a Real Madridot ejtette ki– miatt elhalasztotta azt. A Bild beszámolója szerint Neuer ügynöke a héten már meg is jelent a Säbener Strassén, hogy megkezdje a tárgyalásokat az új kontraktus részleteiről.

A Bayern vezetősége nyitott a hosszabbításra, ugyanakkor fizetéscsökkentést szeretne elérni. Neuer jelenleg közel évi 20 millió eurót keres, ezzel a keret egyik legjobban fizetett játékosa, a klub pedig a bérkeret csökkentésével szeretne helyet teremteni az új igazolások számára.

A hosszabbítás azonban nem jelenti azt, hogy Neuer változatlan szerepkörben maradna. A klub tervei szerint a következő idényben jelentősen csökkenne a játékideje, hogy több lehetőséget kapjon Jonas Urbig, akit hosszú távon Neuer utódjának szánnak.

A fiatal kapus ebben a szezonban már 15 mérkőzésen védett minden sorozatot figyelembe véve. Eredetileg is számoltak vele, de Neuer sérülései miatt a vártnál jóval több lehetőséget kapott.

A müncheniek célja, hogy a tárgyalásokat a következő hetekben lezárják, és még a szezon vége előtt hivatalossá tegyék Neuer új szerződését.

