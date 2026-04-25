Még zajlanak a tárgyalások

Péntek reggel a Münchner Abendzeitung arról számolt be, hogy a Bayern München és Manuel Neuer megállapodtak abban, hogy a szezon végén lejáró szerződését 2027-ig meghosszabbítják. Az újság szerint a 40 éves kapus a következő szezonban megosztja a játékidőt Jonas Urbiggal, a csapat tartalékkapusával. Christoph Freund, a Bayern München sportigazgatója azonban cáfolta a híreket:

„Most hallok erről először. Gyakran úgy tűnik, hogy a média többet tud, mint mi. Ezek a megbeszélések az új szerződésről még nem zajlottak le, ezért meglepődtem, és nem tudom, honnan származik ez az információ.”

Freund ezzel együtt hangsúlyozta, hogy a klub továbbra is egyeztet Neuerrel a jövőjéről. Bizonyos források szerint a német kapus felkerült a Brighton radarjára is, de semmilyen tárgyalás nem kezdődött még el.

Neuer szerint jól haladnak a dolgok

Neuer eredetileg azt tervezte, hogy március végén, 40. születésnapja környékén dönt a jövőjéről, a sérülések miatt azonban kitolta ezt a határidőt. A Leverkusen elleni győzelem után így nyilatkozott:

„Egyelőre nem jelentek be semmit, de jelenleg jól állnak a dolgok.”

A Sport Bild nemrég arról számolt be, hogy a Bayern elkezdte a felkészülést Neuer esetleges visszavonulására, és egy tapasztalt játékost szeretne szerződtetni a fiatal tartalékcsapat-kapus, Urbig mellé, és a Hamburg hálóőre, Daniel Heuer Fernandes neve merült fel a bajoroknál.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.