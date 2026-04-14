Manuel Neuer
Orbán Levente

Hoppá! Manuel Neuer a Premier League-ben folytathatja a pályafutását?

Az elmúlt hetekben több helyen is arról lehetett olvasni, hogy Manuel Neuer a Premier League-ben folytathatja a pályafutását. A 40 éves német játékos szerződése június 30-án lejár a Bayern Münchennél, így január óta más klubok szabadon felvehetik vele a kapcsolatot. Mutatjuk, mi igaz a pletykákból!

Érdeklődés Angliából

Sajtóértesülések szerint Manuel Neuer, a Bayern München kapusa iránt a Brighton & Hove Albion érdeklődik, az angol klub a nyári átigazolási szezon során szerződtetné a kapust. 

Neuer szerződése a szezon végéig szól, így átigazolási összeg nélkül válthatna csapatot a kapus, akinek korábbi sérülései miatt halasztották el szerződéshosszabbítását Münchenben.

Neuer csak a jelenlegi idényre koncentrál

Az pletykák ellenére Fabrizio Romano szerint Neuer nem tárgyal egyik Premier League csapattal sem, a csapatkapitány jelenleg csak a játékra koncentrál, és majd az idény végén dönti el, hogy szeretne-e még egy évet a Bayern München csapatánál tölteni. 

