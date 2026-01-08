Nem búslakodott sokáig a Real Madrid Upamecano miatt, már meg is találta új kiszemeltjét a spanyol gigász

A Real Madrid fokozza erőfeszítéseit Nico Schlotterbeck megszerzésére, miután súlyos csapást szenvedett el Dayot Upamecano leigazolásáért folytatott versenyfutásban. A Bayern München védője volt a „királyiak” első számú kiszemeltje, ám a francia hátvéd a hírek szerint hamarosan új szerződést ír alá a bajor klubbal, így a madridiak kénytelenek voltak alternatív megoldás után nézni. Ez a Borussia Dortmund német válogatott védőjére irányította a figyelmet, akiért akár 50 millió eurót is elkérhetnek a német klub vezetői.

A Real Madrid nyári átigazolási stratégiája kényszerű átalakuláson megy keresztül a németországi fejlemények miatt. A spanyol rekordbajnok eredetileg a Bayern München középhátvédjét, Dayot Upamecanót jelölte meg elsődleges védelmi célpontként. A francia válogatott játékos iránti érdeklődést egyrészt a Bajnokok Ligájában is bizonyított klasszisa, másrészt – és talán még inkább – szerződésének helyzete indokolta.

Upamecano szerződése ugyanis a közeljövőben lejárt volna, így a madridi vezetők „álomjelöltként” tekintettek rá, hiszen ingyen érkezhetett volna. Ez a piacstratégia az elmúlt években rendkívül sikeresnek bizonyult a Real számára: Antonio Rüdiger, David Alaba és Kylian Mbappé is hasonló módon került a klubhoz. A legfrissebb értesülések szerint azonban Upamecano hosszabbítás előtt áll Münchenben, ami gyakorlatilag lezárta a madridi reményeket.

Miután Upamecano kikerült a képből, és a Real állítólag lehűtötte érdeklődését a Liverpool védője, Ibrahima Konaté iránt is, a klub kénytelen volt tovább lapozni a kívánságlistáján. Így került a fókuszba a Borussia Dortmund meghatározó játékosa, Nico Schlotterbeck.

A Bild beszámolója szerint Schlotterbeck madridi szerződtetése egyre valószínűbb, mivel a Real Madrid jelentősen felgyorsította a tárgyalásokat a játékos megszerzéséért.

A német védő helyzete azonban jelentősen eltér Upamecanoétól. Schlotterbeck 2027 nyaráig érvényes szerződéssel rendelkezik, ami komoly alkupozíciót biztosít a Dortmund számára. A Bundesligában szereplő klub legalább 50 millió eurót kérne érte, de egyes források szerint az ár akár a 70 millió eurót is elérheti.

A jelentős összeg ellenére Schlotterbeck jelenleg a Real Madrid belső listájának élén áll a középhátvéd-posztra. A játékos nyitott lenne a Madridba való igazolásra, ugyanakkor még nem hozott végleges döntést jövőjéről. A Borussia Dortmund részéről egy dolog biztos: sokkal szívesebben adnák el külföldre Schlotterbecket, mint hogy riválisukhoz, a Bayern Münchenhez kerüljön.