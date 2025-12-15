Matthäus szerint óriási hibát követne el a német válogatott védő, ha a Bayernbe igazolna

Lothar Matthäus, a német futball egyik legnagyobb alakja óvatosságra intette a Borussia Dortmund védőjét, Nico Schlotterbecket egy esetleges Bayern Münchenbe igazolással kapcsolatban. A világbajnok szerint a középhátvéd karrierje könnyen megrekedhetne, ha a bajorokhoz szerződne úgy, hogy Dayot Upamecano továbbra is a klubnál marad.

Schlotterbeck jövője hetek óta az egyik legforróbb téma a Bundesligában. A 26 éves védő szerződése 2027 nyarán jár le Dortmundban, a klub pedig egyértelműen szeretné hosszabb távra magához kötni a védelem egyik alappillérét. Ennek ellenére eddig nem született megállapodás, miközben a Bayern München élénken figyeli a helyzetét – nem először fordulna elő, hogy a bajorok kulcsembert csábítanak el legnagyobb riválisuktól.

Matthäus azonban komoly kockázatot látna egy ilyen váltásban. A Sport Bildnek nyilatkozva hangsúlyozta: Schlotterbeck ugyan jelenleg az egyik legjobb német középhátvéd, a Bayern jelenlegi keretében nem feltétlenül lenne számára biztosított a rendszeres játéklehetőség.

„Németország egyik legjobb belső védőjéről beszélünk” – mondta Matthäus, majd gyorsan hozzátette a figyelmeztetést.

„Szerintem minden Upamecanótól függ. Ha ő marad, akkor Nico Schlotterbecknek nagyon nehéz lenne állandó játékossá válnia a Bayernnél. De még nem tartunk ott, nem tudom, mit tervez Nico.”

A korábbi Bayern- és válogatott-kapitány szerint Upamecano újra stabil helyet vívott ki magának Vincent Kompany csapatában, és amíg a francia védő a klubnál van, Schlotterbeck könnyen a kispadon találhatná magát. Ez pedig Matthäus szerint különösen rosszkor jönne, hiszen a 2026-os világbajnokság közeledtével a rendszeres játéklehetőség kulcsfontosságú a válogatott szempontjából is.

Matthäus kitért arra is, mi állhat a Dortmundnál elhúzódó szerződéshosszabbítás hátterében. Bár a klub vezetése mindent megtesz, hogy megtartsa a védelem vezérét, a játékos oldala eddig kiváró álláspontot képviselt.

A német legenda szerint ennek oka nem feltétlenül egy jobb Bundesliga-szerződés kiharcolása, hanem inkább egy Premier League-kihívás lehetősége.

„Dortmundban megvan a helye” – fogalmazott Matthäus. „Nem tudom, mire vár még: valószínűleg angliai ajánlatokra.”

A sajtóhírek szerint elsősorban a Liverpool érdeklődik Schlotterbeck iránt, ami magyarázatot adhat a kivárásra. Matthäus üzenete azonban egyértelmű: míg Dortmundban vezérnek számít, addig Münchenben könnyen csak egy lenne a sok közül – és ezt a döntést alaposan meg kell fontolnia.

