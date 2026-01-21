Nem áll le a Bournemouth: Tóth Alex után egy újabb játékost igazolt

Az AFC Bournemouth megegyezett a brazil Vasco da Gamával Rayan átigazolását illetően - számolt be róla Fabrizio Romano. Az olasz sportújságíró értesülései szerint a felek között már megtörtént a szóbeli egyezség, amelynek értelmében 35 millió euró ellenében csatlakozik a brazil szélső a Cseresznyésekhez.

Rayan a Brazíliában decemberben véget ért 2025-ös szezonban minden sorozatot figyelembe véve 57 tétmérkőzésen lépett pályára a Vasco da Gamában, ezeken 20 gól és egy gólpassz került a neve mellé. Piaci értékét a Transfermarkt 25 millió euróra becsüli.

A brazil játékos így csapattársa lesz Tóth Alexnek, aki egy nappal korábban, kedden írt alá hivatalosan is Andoni Iraola csapatához.

Kettejükön kívül a rutinos angol kapus, Fraser Forster is csatlakozott az együtteshez a téli átigazolási időszakban, méghozzá szabadúszóként.

