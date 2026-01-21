Vasco Da Gama v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Bózsik Tamás

Nem áll le a Bournemouth: Tóth Alex után egy újabb játékost igazolt

Brazíliából érkezik a 19 éves támadó.

Az AFC Bournemouth megegyezett a brazil Vasco da Gamával Rayan átigazolását illetően - számolt be róla Fabrizio Romano. Az olasz sportújságíró értesülései szerint a felek között már megtörtént a szóbeli egyezség, amelynek értelmében 35 millió euró ellenében csatlakozik a brazil szélső a Cseresznyésekhez. 

Rayan a Brazíliában decemberben véget ért 2025-ös szezonban minden sorozatot figyelembe véve 57 tétmérkőzésen lépett pályára a Vasco da Gamában, ezeken 20 gól és  egy gólpassz került a neve mellé. Piaci értékét a Transfermarkt 25 millió euróra becsüli. 

A brazil játékos így csapattársa lesz Tóth Alexnek, aki egy nappal korábban, kedden írt alá hivatalosan is Andoni Iraola csapatához. 

Kettejükön kívül a rutinos angol kapus, Fraser Forster is csatlakozott az együtteshez a téli átigazolási időszakban, méghozzá szabadúszóként. 

További cikkeink Tóth Alex átigazolásával kapcsolatban 

Új edzője már nagyon várja a magyar válogatott játékos érkezését

Carioca Taca Guanabara
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Vasco da Gama crest
Vasco da Gama
VAS
Anglia 1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Kubatov: „Eladtuk Tóth Alexet, sohasem kapott még magyar csapat ennyit egy magyar játékosért"

Így mentette meg Robbie Keane Tóth Alex pályafutását: "Azt mondták, Alex megy a második csapatba, de marasztaltam"

Menedzsere megtörte a csendet: „Tóth Alex átigazolása bekerül a magyar futball történelem könyveibe!"

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0