NBI: nem tudott nyerni a Ferencváros a forduló rangadóján

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

A címvédő és listavezető Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati rangadóján.

A harmadik helyen álló felcsúti csapatnak ez volt egymás után a második pontosztozkodása a bajnokságban, ugyanakkor immár három mérkőzés óta nyeretlen.

A Ferencváros ezt megelőzően sorozatban négy NB I-es találkozót nyert meg, és bár veretlensége a ligában így is hat meccs óta tart, 566 perc után kapott gólt ismét a bajnokságban.

Az első félidő túlnyomó részében nagy volt a küzdelem, de kevés a szép, szórakoztató játék. A Ferencváros egy számára szerencsésen alakuló kapu előtti szituációban szerezte meg a vezetést a 30. percben, Aissa Laidouni góljával, a felcsúti vendégegyüttes pedig a félidőig nem tudott erre válaszolni.

Fordulás után gyorsan megváltozott a meccs képe, a szünetben csereként beálló védő, Henry Wingo hibáját ugyanis kíméletlenül kihasználta a vendég csapat, Alexandru Baluta talált be. 1-1. A hazaiak ezután jobban figyeltek a labdatartásra, és nagyobb erőt fektettek a támadásokba, 25 perccel a lefújás előtt pedig emberelőnybe is kerültek Szolnoki Roland kiállítása miatt. A vendégek innentől minden erejükkel arra koncentráltak, hogy megtartsák a döntetlent, és végül az FTC sorozatos próbálkozásai ellenére sikerrel is jártak.

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0)



gólszerzők: Laidouni (30.), illetve Baluta (49.)

kiállítva: Szolnoki (65.)

Ma kora délután is játszottak egy mérkőzést az OTP Bank Ligában, a Mezőkövesd 1-0-ra nyert a Gyirmót otthonában. A rendkívül kevés helyzetet hozó találkozót egy szöglet utáni fejes döntötte el a vendégek javára.

A hazaiak már az ötödik percben megszerezhették volna a vezetést, de a csapat házigólkirálya, Varga óriási helyzetben a felső lécre fejelt. A félidő derekáig inkább a Gyirmót akarata érvényesült, utána viszont lassan magára talált a Mezőkövesd, amely egy lesgóllal "érkezett" meg a meccsbe.

A második játékrészből mindössze bő két perc telt el, amikor egy szöglet után előnybe kerültek a vendégek. Innentől kezdve a Mezőkövesd legfőképpen csak az eredmény megtartására törekedett, foggal-körömmel őrizte vezetését, szinte egyáltalán nem támadott, míg a Gyirmót játékából hiányzott az ötletesség, és így maradt a csapatok között a különbség.

Gyirmót FC Győr-Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)



gólszerző: Pillár (48.)

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az MTK–Újpest meccsen a hazai siker 2,80-szoros, a döntetlen 3,60-szoros, a vendég győzelem 2,30-szoros pénzt fizet.