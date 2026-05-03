A bronzérem szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a Paksi FC és a Debreceni VSC egymás ellen lépett pályára, tudva, hogy a találkozó eredménye komoly hatással lehet a dobogós helyezések alakulására. A Loki győzelmével bebiztosíthatta volna a bronzérmet, míg paksi siker esetén a tolnaiak kerülhettek volna kedvezőbb helyzetbe az utolsó forduló előtt. Ennek megfelelően már a kezdő sípszótól nyílt, támadó futball jellemezte az összecsapást.

A 4. percben rögtön fontos jelenet borzolta a kedélyeket: Mejias kezezése után Bognár Tamás VAR-vizsgálatot követően büntetőt ítélt a hazaiaknak. A tizenegyest Horváth Kevin magabiztosan értékesítette, így a Paksi FC gyorsan előnybe került (1–0). A válasz azonban nem váratott sokat magára, hiszen három perccel később Dzsudzsák Balázs szöglete után Lang Ádám közelről egyenlített (1–1).

A lendület nem tört meg, a mérkőzés továbbra is nagy tempóban zajlott. A 25. percben Windecker József passzát követően Böde Dániel szerezte meg idénybeli tizedik bajnoki gólját, amellyel ismét a hazaiak kerültek előnybe (2–1). A szünet előtt azonban újra egalizált a Loki: Guerrero közelről talált be, így 2–2-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidőben is maradt a lendületes, közönségszórakoztató játék. A 66. percben újfent a paksiak ragadták magukhoz a vezetést, amikor Silye Erik szöglete után Windecker József volt eredményes (3–2). Nem sokkal később már kétgólosra nőtt a különbség: egy bal oldali beadást követően a lefejelt labda Silye Erik elé került, aki három védő között is eredményesen kapura tudott lőni, kialakítva a 4–2-es állást.

A 77. percben a debreceniek reklamálhattak büntetőt, amikor Komáromi György tűnt el a paksi tizenhatoson belül, ám ezúttal a VAR nem látta indokoltnak a beavatkozást, így Bognár Tamás sem kapott jelzést újabb videózásra. A 88. percben ismét tizenegyesgyanús szituáció borzolta a kedélyeket a hazai kapu előtt, de a videóbíró ezúttal sem ítélt büntetőt a Debreceni VSC javára. A megítélt szituáció után gyors paksi kontra indult, amelynek végén Zeke Márió állt közel ahhoz, hogy megszerezze csapata ötödik gólját.

A hajrában még öt perc hosszabbítás következett, amelyben Zeke Márió tizenhét méterről szerzett bombájával alakult ki az 5-2-es végeredmény.

A Paksi FC sikerével fellépett a tabella harmadik helyére, így a bronzérem sorsa az utolsó fordulóra maradt. A Debreceni VSC számára az Újpest FC elleni hazai mérkőzésen gyakorlatilag kötelező lesz a győzelem a Nagyerdei Stadionban, ám még ez sem garantálná az éremszerzést. Amennyiben ugyanis Böde Dániel és társai nyerni tudnak Diósgyőri VTK otthonában az utolsó fordulóban, akkor a paksiak zárják bronzéremmel a szezont.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.