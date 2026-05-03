Hihetetlen, mit művelt Böde: 39 évesen is főszerepben a bronzcsatában!

A Paks a Debrecent fogadja az NB1 31. fordulójában vasárnap délután. Amennyiben a Debrecen ma győzelmet arat, abban az esetben a hajdúsági gárda karnyújtásnyira kerül a bronzéremtől, viszont ha a Paks nyer, a jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően a Paks visszaelőzi a DVSC-t.

A találkozót a paksiak kezdték jobban, Horváth Kevin tizenegyesével megszerezték a vezetést az ötödik percben, két perccel később azonban Lang Ádám egyenlített (1-1).

Böde ismét villant

A 25 percben Windecker József centerezett Böde Dánielnek, aki nagyon okosan visszalőtte a kapus helyére a labdát, Erdélyi Benedeknek esélye sem volt védeni (2-1), így szűk félóra játék után egy góllal vezet a Paks.

Ez volt a 39 éves Böde kilencedik gólja a most futó idényben

