Hihetetlen, mit művelt Böde: 39 évesen is főszerepben a bronzcsatában!

Dániel Böde

Böde Dániel egy pazar akció végén szerzett okos gólt a Debrecen elleni bronzcsatában. Mutatjuk a részleteket!

A Paks a Debrecent fogadja az NB1 31. fordulójában vasárnap délután. Amennyiben a Debrecen ma győzelmet arat, abban az esetben a hajdúsági gárda karnyújtásnyira kerül a bronzéremtől, viszont ha a Paks nyer, a jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően a Paks visszaelőzi a DVSC-t. 

A találkozót a paksiak kezdték jobban, Horváth Kevin tizenegyesével megszerezték a vezetést az ötödik percben, két perccel később azonban Lang Ádám egyenlített (1-1).

Böde ismét villant

A 25 percben Windecker József centerezett Böde Dánielnek, aki nagyon okosan visszalőtte a kapus helyére a labdát, Erdélyi Benedeknek esélye sem volt védeni (2-1), így szűk félóra játék után egy góllal vezet a Paks. 

Ez volt a 39 éves Böde kilencedik gólja a most futó idényben

