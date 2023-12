NB I: egy vitatható tizenegyesnek is köszönhetően ismét nyert a Diósgyőr idegenben – VIDEÓ

A Diósgyőr egygólos győzelmet aratott vasárnap a sereghajtó Kisvárda otthonában az OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A DVTK augusztus 18-a óta először nyert idegenben.

Az első negyedórában leginkább a mezőnyben küzdöttek a felek, némi hazai fölénnyel. A Kisvárda a 13. percben egy szöglet után gólt is szerzett, de ezt les miatt érvénytelenítette a bíró.

A folytatásban egyre inkább a hazaiak akarata érvényesült, távolról többször is veszélyeztettek, ezért is volt teljesen váratlan, amikor a 37. percben 11-eshez jutott a DVTK. Stephen a bal oldalon kicselezte Cipeticet, majd az alapvonal közelében elesett, Csonka Bence pedig büntetőt ítélt. A várdai játékosok hevesen reklamáltak, a videóbíró pedig percekig elemezte az esetet, majd kihívta a bírót, aki a lassítás visszanézése után is a 11-es pontra mutatott, a szlovén Rudi Pozeg Vancas pedig higgadtan értékesítette a büntetőt.

A szünetben cserékkel frissített a hátrányba került házigazda, de ez nem hozott áttörést, sőt, a másik oldalon ismét 11-es gyanús helyzetet elemeztek - Széles lökte fel Klimovicsot -, végül azonban ebből nem lett büntető. A kisvárdai támadásokból hiányzott az átütőerő, a diósgyőriek pedig kontrákból próbálkoztak, ugyancsak sikertelenül.

A hajrához közeledve mindkét kapust tesztelték a játékosok, de nagy gólhelyzet nem alakult ki, mígnem a vendégek szabadrúgáshoz jutottak középen, mintegy 20 méterre a kaputól. A labdát a holland Elton Acolatse rúgta el, Petkovic pedig nem tudott hárítani, az újabb góllal pedig végleg eldőlt a találkozó.

Acolatse a ráadásban még egy kapufát is rúgott, a másik oldalon pedig a montenegrói Driton Camaj az utolsó pillanatokban szépített, de ez a három pont sorsát már nem befolyásolta.

OTP Bank Liga, 16. forduló:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-2 (0-1)

gólszerzők: Camaj (95.), illetve Pozeg Vancas (41., 11-esből), Acolatse (85.)

