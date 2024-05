Mbappé rövidre zárta a pletykákat: „Nem igazolok a Real Madridhoz!"

Ethan Mbappé úgy néz ki, nem követi bátyját Madridba.

Hosszú hónapokon keresztül tartó tartó pletykák és találgatások után a francia futballsztár, Kylian Mbappé május 10-én hivatalosan is bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a Paris Saint-Germaint.

Ugyan egyelőre még nem történt meg a hivatalos bemutatása, de a 25 éves világbajnok szinte egészen biztosan a Real Madridnál folytatja pályafutását.

Kylian Mbappé testvére is Madridba igazolhat?

Az is felmerült, hogy a francia támadó öccse, Ethan Mbappé is a Real Madrid játékosa lehet a közeljövőben. Lelkes szurkolók meg is kérdezték a 17 éves középső középpályástól, hogy követi-e a testvérét Madridba. Ethan azonban egyértelmű választ adott a szimpatizánsok kérdésére: „Nem!"

A 2006-os születésű játékos annak ellenére maradhat Franciaországban, hogy a Le Parisien francia lap információi szerint a család állítólag igyekszik rábeszélni, ő is a spanyol bajnokcsapatban folytassa pályafutását. A Real Madrid állítólag nyitott lenne rá, hogy Kylian után testvérét is szerződtesse.

Ethan szerződése bátyjához hasonlóan lejár az idény végén, a Foot Mercato értesülései szerint a Lille mindent megtesz azért, hogy hozzájuk igazoljon, de az sem kizárt, hogy marad a PSG-nél.