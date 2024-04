NB I: A bajnoki cím mellett a kiesés is eldőlhet a hétvégén

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sorozatban hatodszor összességében a 35. alkalommal lehet bajnok már a hétvégén a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az OTP Bank Liga 29. fordulójában az utolsó előtti helyen álló Kisvárdát fogadja.

A zöld-fehérek győzelemmel biztosan megvédik címüket, és amennyiben a második helyen álló Paks a forduló nyitómérkőzésén pontokat veszít a Puskás Akadémia otthonában, akkor már a döntetlen is elég a fővárosiaknak. A Ferencvárosnak még a vereség is jó lehet, ebben az esetben azonban vasárnapig várni kell, és a Paks mellett a harmadik helyezett Fehérvár pontvesztésére is szükség lenne.



Az FTC kispadjára visszatérhet Dejan Stankovic vezetőedző, aki legutóbb, a ZTE otthonában hiányzott, mivel fiát kórházban ápolták, a csütörtöki edzésen viszont már ő dirigált.

A bajnoki cím mellett a kiesés is eldőlhet. A sereghajtó Mezőkövesdnek győznie kell a Kecskemét otthonában vasárnap, minden más esetben sorozatban nyolc első osztályban eltöltött idényt követően búcsúzik az élvonaltól. A Kisvárda is kiesik, ha kikap, és a Kecskemét, az Újpest, illetve a ZTE győz.

A Kecskemét-Mezőkövesd találkozót leszámítva mindegyik találkozót az M4 Sport közvetíti élőben. Előbbi összecsapás az M4 Sport+ csatornán lesz látható.

A 29. forduló programja:

szombat:

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 14.30

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 17.00

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 19.30

vasárnap:

Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 14.05

Fehérvár FC-Zalaegerszegi TE FC 16.00

Újpest FC-MTK Budapest 18.30



Forrás: MTI