MOL Magyar Kupa: nem volt gáz, az olajozottabban működő Fehérvár nyert

A MOL Fehérvárnak nem jelentett problémát a Tiszaföldvár legyőzése a MOL országos táblájának első fordulójában.

A vendégek minden probléma nélkül intézték el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei riválisukat és már a 15. percben vezetést szereztek Géresi Krisztián góljával.

Több csapat

Ez meg is adta az alaphangot és a fehérváriak lassan, de biztosan megoldották a kötelező feladatot. A 33. percben Nikolics Nemanja talált be, majd a második félidőben Evandro is eredményes volt. A legérdekesebb 75 másodperc a 81. percben kezdődött, amikor Nikolics passzolt közelről a hazai kapuba, majd hirtelen Papp Marcel 16-ról az alső sarokba lőtt.

A cikk lejjebb folytatódik

Tiszaföldvári VSE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–MOL Fehérvár FC 0–5 (0–2)

Tiszaföldvár. Vezette: Antal P.

Tiszaföldvár: Gerhát – Szőke, Pataki, Medvegy, Burai, Budaházi – Orosz (Nagy R., 50.), Bódai, Borgulya (Aszódi, 70.), Balla (Pápai, 61.) – Ábel. Vezetőedző: Rétes Pál

Mol Fehérvár: Rockov – Bolla (Zeke, 70.), Vágó, Tóth A., Hangya – Pátkai, Kovács I. – Bamgboye, Géresi (Papp M., 70.), Evandro (Dinnyés, 81.) – Nikolics. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Géresi (15.), Nikolics (33., 81. – az elsőt 11-esből), Evandro (66.), Papp M. (82.)