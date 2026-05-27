Hoppá! Luka Modric a világbajnokság után visszavonul?

Mint ismert, az AC Milan csalódást keltő szezonhajrát produkált az idei szezonban, az utolsó fordulóban elszenvedett hazai vereség a Cagliari ellen pedig azt jelentette, a piros-feketék lemaradnak a jövő évi Bajnokok Ligája szereplésről.

A klub vezetősége nem is tétovázott sokat, szinte az egész sportszakmai vezetést menesztette az arcpirító vereség után, többek között távozott Massimiliano Allegri vezetőedző is, de a sportigazgató, a technikai igazgató és a vezérigazgató is útilaput kapott.

A milánói csapat jelentős fiatalításba és vérfrissítésbe kezdene a nyáron, az első számú kiszemelt a kispadra pedig a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola volt, aki viszont a La Gazzetta dello Sport szerint inkább a Crystal Palace edzője lenne.

Ez a káosz pedig egyenes út lehet Luka Modric visszavonulásához. A 40 éves horvát klasszis szerződése június 30-ig érvényes, és többször utalt arra, a folytatáshoz elengedhetetlen számára a megfelelő motiváció és a bajnoki címért, valamint a trófeákért való küzdelem reális esélye. Ez pedig egy Európa-ligában induló, radikálisan átalakított Milanban nem biztos, hogy meglesz a következő években, bár a CalcioMercato szerint Zlatan Ibrahimovic, aki tanácsadóként dolgozik a klubnál, erősen győzködi a horvát kiválóságot, hogy maradjon még Modric Milánó piros-fekete részén.

Forrás: Nemzeti Sport

