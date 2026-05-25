Teljes tisztogatás Milánóban: Allegri is repül az AC Milantól!

Radikális átalakításba kezd az AC Milan, miután a csapat sorozatban második alkalommal maradt le a Bajnokok Ligája-indulásról. Az olasz klub hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy távozik Massimiliano Allegri vezetőedző, valamint a teljes sportvezetés jelentős része is.

A milánóiak szezonja katasztrofális hajrába torkollott: a vasárnapi, Cagliari elleni 2–1-es vereség következtében a csapat visszacsúszott az ötödik helyre a Serie A-ban, így ismét lemaradt a legrangosabb európai kupasorozatról. Pedig az idény jelentős részében még úgy tűnt, hogy a Milan a bajnoki címért is versenyben lehet. A csapat azonban az utolsó 14 bajnokijából hetet elveszített, miközben a városi rivális Inter végül megszerezte a Scudettót.

A klub tulajdonosa, Gerry Cardinale – aki a RedBird Capital Partners befektetési társaság alapítója – a vezetőség több tagjával egyeztetve döntött a teljes sportirányítás átalakításáról. A döntésben szerepet vállalt Zlatan Ibrahimović vezető tanácsadó és Massimo Calvelli igazgatósági tag is. A klub hivatalos közleményében kemény szavakkal értékelte a szezont.

„A tavalyi csalódás után a tulajdonosok egyértelmű célt fogalmaztak meg: visszajutni a Bajnokok Ligájába és stabil alapokat teremteni a Serie A élmezőnyében való folyamatos versenyhez” – írta a Milan.

A közlemény ugyanakkor kiemelte, hogy az idény hajrája „teljes mértékben összeegyeztethetetlen volt” az addigi teljesítménnyel, és az utolsó fordulóban elszenvedett vereség „egyértelmű kudarccá” tette az egész szezont.

Ennek következményeként nemcsak Allegri távozik, hanem a sportigazgató Igli Tare, a vezérigazgató Giorgio Furlani, valamint a technikai igazgató Geoffrey Moncada is elhagyja a klubot.

„Itt az idő a változásra és a futballműködés teljes átszervezésére” – fogalmazott a Milan vezetősége, amely azt is jelezte, hogy hamarosan újabb bejelentések várhatók az új sportvezetés és szakmai stáb kapcsán.

Allegri tavaly májusban tért vissza a Milan kispadjára Sergio Conceição utódjaként. Korábban 2010 és 2014 között már dolgozott a klubnál, első időszakában bajnoki címet és Olasz Szuperkupát is nyert a csapattal. Második milánói időszaka azonban jóval kevésbé sikerült: 42 mérkőzéséből 22-t nyert meg, 10 döntetlen és 10 vereség mellett.

A Milan összeomlását kihasználva a Como és a AS Roma is megelőzte a tabellán, így az Inter és a Napoli mellett ők indulhatnak a következő idényben a Bajnokok Ligájában. A Milan végül az Európa-ligában indulhat, míg a hetedik helyen végző Atalanta a Konferencia-ligában szerepelhet majd. A Napolit elhagyó Antonio Conte után így egy újabb nagy név marad kispad nélkül - legalábbis egyelőre - az olasz futballban.

