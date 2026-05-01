Luka Modric MilanGetty Images
Bózsik Tamás

Döntött a jövőjéről Luka Modric, kiderült, hogy visszavonul-e

Sérülés miatt várhatóan nem lép már pályára a szezonban a horvát klasszis, aki a korábbi hírekkel ellentétében már most eltökélte magát a folytatás mellett.

Korábban a GOAL is lehozta, hogy Luka Modric megvárja, amíg befejeződik a 2025-26-os idény, csak azután dönt a karrierje folytatásáról. 

Igen ám, csakhogy azóta a La Gazzetta dello Sport friss információkat szerzett a témában, amik szerint a középpályás már most a hosszabbítás mellett tette le a voksát. 

Az AC Milannal kötött egyéves szerződése tartalmaz egy további egy kiírásra szóló hosszabbítási záradékot is, amivel várhatóan élni fog a 40 éves játékos. A portál úgy tudja, vonzó számára az a lehetőség, hogy ismét a Bajnokok Ligájában futballozhasson, márpedig jelen állás szerint Massimiliano Allegri együttese a harmadik, BL-t jelentő helyen tanyázik. 

Annak ellenére határozhatta el magát Modric, hogy a Juventus elleni bajnoki találkozón arccsonttörést szenvedett, ennélfogva elég kicsi az esély arra, hogy szerepelhessen maradék négy Serie A-összecsapáson. 

Kapcsolódó

Brutális K.O.: Modric kettős arccsonttörést szenvedett, vége az idénynek – de mi lesz a vb-vel?

