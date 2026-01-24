Az MLSZ kiegyezett a magyar szurkolókkal – itt vannak a részletek!

A Magyar Labdarúgó-szövetség bejelentése szerint jelentős előrelépés történt az MLSZ és a szurkolói csoportok kapcsolatában. A decemberben megkezdett egyeztetések folytatásaként a felek most megállapodtak a jövőbeli együttműködés kereteiről, és létrehoztak egy állandó egyeztető fórumot, amely rendszeres párbeszédet biztosít a szövetség és a drukkerek között.

A fórum évente legalább két alkalommal ül majd össze, de a felek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a köztes időszakban is. A cél az, hogy a szurkolókat érintő kérdések – legyen szó rendezésről, jegyértékesítésről vagy mérkőzésnapi körülményekről – egyeztetett formában kerüljenek napirendre. Indokolt esetben más klubok szurkolói csoportjai és klubvezetők is részt vehetnek a megbeszéléseken.

Megállapodás született arról is, hogy a válogatott mérkőzéseken az ultraszektorra vonatkozó viselkedési szabályokat a rendezők a szurkolókkal közösen alakítják ki. Az MLSZ jelezte: minden támogatást meg kíván adni a korábban megszokott, magas színvonalú, szervezett szurkolás fenntartásához, és a jövőben a Carpathian Brigade mellett a klubok ultracsoportjaival is együttműködik a válogatott találkozókon, akikkel reményeik szerint tovább erősödhet a szervezett szurkolás.

A szurkolók is engedtek

A szurkolók elfogadták, hogy a FIFA kötelező előírásai miatt az MLSZ-nek szigorúan fel kell lépnie a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. Ennek részeként vállalták, hogy a jövőben a válogatott, valamint a hazai bajnoki és kupamérkőzéseken is igyekeznek elkerülni a rasszista rigmusokat – köztük a cigányozást –, illetve az MLSZ szidalmazását. Mindkét fél hangsúlyozta: a súlyos nemzetközi büntetések elkerülése közös érdek.

A kölcsönös bizalom erősítéseként az MLSZ eltörölte a jelenleg érvényben lévő, jogerős szektorbezárásos büntetéseket, így a klubok „tiszta lappal” kezdhetik meg a tavaszi szezont. Emellett a szövetség felülvizsgálja fegyelmi szabályzatát is, hogy a szankciók arányosan igazodjanak a várt pozitív változásokhoz.

A fórum a pirotechnikai eszközök használatának kérdését is áttekintette, és megállapította: az MLSZ a jövőben sem vezet be további szigorításokat a hazai jogszabályokon és a nemzetközi előírásokon túl. Ezen a területen érdemi változás csak kormányzati döntés nyomán lehetséges.

A következő egyeztetésre júniusban kerül sor, amikor a felek értékelik a most elfogadott intézkedések hatásait. Addig az MLSZ és a fórum tagjai az MTVA-val közösen áttekintik a bajnoki mérkőzések menetrendjét és kezdési időpontjait, valamint foglalkoznak a vendégszurkolók helyzetének javításával is.

Forrás: MLSZ