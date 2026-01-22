A Guardian szerint Budapesten tárgyaltak a vb bojkottálásáról, az MLSZ cáfol

Egyre komolyabb aggodalommal figyelik az európai futball vezetői Donald Trump azon törekvéseit, amelyek Grönland annektálására irányulnak. A sportág döntéshozói már megkezdték az első, informális egyeztetéseket arról, miként reagálhatna a nemzetközi futball, ha az Egyesült Államok elnöke tovább eszkalálná a helyzetet.

A Guardian információi szerint a közelgő nyári labdarúgó-világbajnokságra gyakorolt hatások is napirendre kerültek azon a hétfői budapesti találkozón, amelyen mintegy húsz európai labdarúgó-szövetség vezetője vett részt. A megbeszélések a Magyar Labdarúgó Szövetség fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett esemény mellékszálaként zajlottak. A résztvevők tisztában vannak azzal, hogy amennyiben Trump tovább feszíti a politikai helyzetet, egységes európai fellépés válhat szükségessé.

A futball nemzetközi irányító testületei eddig vonakodtak nyilvánosan megszólalni egy olyan gyorsan változó geopolitikai válságban, amely egy UEFA-tagország, Dánia fennhatósága alá tartozó területet érint. Ugyanakkor a reakciók iránti igény jelentősen felerősödhet, ha az amerikai elnök nem hátrál meg – különösen annak fényében, hogy a júniusi–júliusi világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at az Egyesült Államok rendezne.

Több magas rangú futballvezető szerint az igazi töréspontot az jelentené, ha katonai fellépésre kerülne sor Grönland megszerzése érdekében – ezt a lehetőséget Trump eddig nem zárta ki egyértelműen. Egy ilyen lépés akár egy UEFA által koordinált világbajnoki bojkottot vagy más súlyos tiltakozó intézkedéseket is kiválthatna az amerikai kormányzattal szemben.

A FIFA vezetése, amely az elmúlt években szoros kapcsolatokat épített ki Trump adminisztrációjával, jelenleg valószínűtlennek tart egy ilyen forgatókönyvet. Ennek ellenére az elmúlt napokban egyre hangosabban merül fel a bojkott lehetősége: a német politikus, Jürgen Hardt „végső eszközként” említette ezt az opciót, míg Hollandiában egy ezzel kapcsolatos petíció kedd estére már megközelítette a 90 ezer aláírást.

A budapesti találkozón jelen lévő vezetők körében – a források szerint – szokatlanul erős és egységes aggodalom alakult ki Trump lépései miatt, olyan mértékben, amilyenre elnöksége korábbi szakaszaiban nem volt példa. Egyre többen tekintenek a helyzetre Európa biztonsága és jövője szempontjából is sorsdöntő pillanatként. Bár a legtöbb labdarúgó-szövetség várhatóan saját kormányának reakcióihoz igazítja majd álláspontját, felmerült annak lehetősége is, hogy a futballvilág önállóbb, proaktívabb szerepet vállaljon. Több forrás szerint, ha egy nagyobb európai szövetség nyíltan állást foglalna, mások is követnék.

A megbeszélések a következő hetekben folytatódhatnak, konkrét döntések azonban egyelőre nem születtek, mivel a helyzet gyorsan változik. Az UEFA végrehajtó bizottsága legközelebb február 11-én ül össze hivatalosan Brüsszelben, egy nappal a szervezet éves kongresszusa előtt - írta a brit forrás.



Csütörtökön az MLSZ "Valótlanságok a Magyar Nemzetben az MLSZ ünnepéről" címmel adott ki közleményt, melyben tagadta, hogy titkos tárgyalásra került volna sor.



Hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából ünnepi vacsorát rendezett a szövetség, amelyen rangos magyar és külföldi vendégek vettek részt. Az eseményen Csányi Sándor és az MLSZ vendégeként megjelent Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Aleksander Čeferin, az Európai Labdarúgó-szövetség első embere, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mellett számos európai futballszövetség vezetője, egykori világklasszis labdarúgók, kiemelkedő sportszakemberek, valamint közéleti személyiségek egész sora. A Magyar Nemzet oldalán – külföldi forrásra hivatkozva – megjelent felvetéssel ellentétben sem az eseményen, sem ahhoz kapcsolódva, semmilyen eltitkolt, előre be nem jelentett egyeztetésre, titkos megbeszélésre nem került sor. A január 19-i, budapesti eseménysorozat kizárólag a magyar labdarúgás ünnepéről, az MLSZ fennállásának 125. évfordulójáról szólt.