Hosszú idő után váratlan helyen tűnt fel Marco Rossi!

Marco Rossi a november 25-ei MLSZ elnökségi ülés óta először jelent meg a nyilvánosságban, a magyar válogatott szövetségi kapitánya hétfő délelőtt részt vett a Magyar Labdarúgó Szövetség jubileumi emlékavatásán.

Mint ismert, az MLSZ ma ünnepli megalapítása 125. évfordulóját, ennek alkalmából Csányi Sándor az MLSZ elnöke, Lőw Zsolt szakmai alelnök és Marco Rossi egy emléktáblát adtak át a budapesti Akadémia utcában, ott, ahol a magyar szövetséget 125 éve megalapították.

Mi történt a novemberi MLSZ ülésen?

Az Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége meghallgatta Marco Rossi beszámolóját a magyar válogatott 2025-ös évéről. A Csányi Sándor vezette elnökség az olasz szakember beszámolója után úgy határozott, hogy megerősíti tisztségében a 61 éves trénert. A testület elfogadta Marco Rossi évértékelőjét, és támogatásáról biztosította a szakembert.

Mint ismert november 16-án a magyar nemzeti csapat 3-2-s vereséget szenvedett Írország ellen a Puskás Arénában, ezzel biztossá vált, hogy a magyar válogatott nem jut ki a 2026-os világbajnokságra. Ezt követően indultak el a találgatások, hogy Marco Rossi távozhat a kispadról, azonban az MLSZ elnökségi ülése pontot tett az ügy végére.

Marco Rossi korábban arról is beszélt, hogy egy szaúdi ajánlat esetén elhagyná-e a válogatottat: „Soha nem kerestem nagy összegeket a pályafutásom során, de most itt az ideje, hogy átértékeljem a dolgokat."

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Marco Rossi támadójáért BL-csapatok állnak sorban.