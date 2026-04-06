A szövetségi kapitány egészségügyi problémái

A 80 éves tréner Románia világbajnoki pótselejtezős kiesését követően, a Szlovákia ellen rendezett felkészülési meccs előtti edzésen lett rosszul, amely után Lucescut rohammentővel azonnal egy bukaresti kórházba szállították.

A szövetségi kapitány ezután rögtön jelezte is, hogy lemond a posztjáról, nem képes tovább folytatni a munkát. A válogatott vezetését Ionel Gane vette át, akinek irányításával Románia 2-0-s vereséget szenvedett Szlovákiában.

Tovább romlott Lucescu állapota

Lucescu állapota a kórházban tovább súlyosbodott, szívrohamot kapott, ami után át is helyezték az intenzív osztályra. Az itt elszenvedett, újabb súlyos szívritmuszavart követően az orvosok úgy döntöttek, mesterséges kómába helyezik a szövetségi kapitányt.

Forrás: 24.huTribuna.com

