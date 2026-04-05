Türki̇ye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Kritikus órák: az intenzív osztályra került a román válogatott szövetségi kapitánya

Rosszabbodott Mircea Lucescu állapota, ezért a román szövetségi kapitányt vasárnap hajnalban az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályra szállították – közölte a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórház.

A kórház tájékoztatása szerint szombat este ismét súlyos szívritmuszavarok léptek fel nála, amelyeket a kardiológiai osztály ügyeletes csapata még kezelni tudott. Vasárnapra virradóra azonban a ritmuszavarok tovább súlyosbodtak, és a páciens már nem reagált a kezelésre, ezért intenzív osztályra helyezték – számolt be az Agerpresre hivatkozva a Maszol. 

A közlemény szerint jelenleg az állapota változatlan. A tapasztalt szakember pénteken szívinfarktust szenvedett.

Mi történt Lucescuval?

A múlt hét végén rohammentővel vitték kórházba, miután rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten.

Állapotát az is megviselte, hogy a román válogatott a múlt csütörtöki, Törökország elleni vereséggel elveszítette esélyét a 2026-os világbajnokságra való kijutásra.

