A kórház tájékoztatása szerint szombat este ismét súlyos szívritmuszavarok léptek fel nála, amelyeket a kardiológiai osztály ügyeletes csapata még kezelni tudott. Vasárnapra virradóra azonban a ritmuszavarok tovább súlyosbodtak, és a páciens már nem reagált a kezelésre, ezért intenzív osztályra helyezték – számolt be az Agerpresre hivatkozva a Maszol.

A közlemény szerint jelenleg az állapota változatlan. A tapasztalt szakember pénteken szívinfarktust szenvedett.

Mi történt Lucescuval?

A múlt hét végén rohammentővel vitték kórházba, miután rosszul lett a válogatott egyik edzését megelőző technikai értekezleten.

Állapotát az is megviselte, hogy a román válogatott a múlt csütörtöki, Törökország elleni vereséggel elveszítette esélyét a 2026-os világbajnokságra való kijutásra.

