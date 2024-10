Megszólalt a szurkoló, aki DVTK-mezben akart kezdőrúgást elvégezni a Nyíregyháza stadionjában

"Fricskát akartam mutatni a rivális nyíregyházi tábornak. Nem tettem mást, mint kihasználtam egy kiskaput..."

Amint arról mi is beszámoltunk, a szombati, Nyíregyháza-Diósgyőr bajnokit megelőzően egy DVTK-mezes drukker szeretett volna kezdőrúgást elvégezni, azonban Bogár Gergő leparancsolta őt a pályáról.

Az MLSZ indoklása szerint a játékvezető helyesen járt el, amikor észlelve a provokatív szándékot, ezzel a döntésével pedig hozzájárult a mérkőzés biztonságos és zavartalan lebonyolításához.

Az eset főszereplője, Zoltán az amigeleken.hu-nak adott interjút a történtekről, elsőként leszögezve, nem provokációnak szánta a tervét.

"És nem is trollkodni akartam, mint ahogy több helyen is megírták. Büszke diósgyőri mivoltomat akartam megmutatni és persze egy fricskát akartam mutatni a rivális nyíregyházi tábornak. Nem tettem mást, mint kihasználtam egy kiskaput, egy hibát a rendszerben, a rendező klub részéről ugyanis az égvilágon semmiféle utalás nem volt arra vonatkozóan, hogy vendégszurkoló ne végezhetné el a kezdőrúgást. Én nem tettem mást, mint vásároltam egy szolgáltatást, amihez a játékvezető közbelépése miatt nem jutottam hozzá" - mondta a csaknem 20 éve Finnországban élő szurkoló, aki további kulisszatitkokat is elárult a folyamatról.

"Már hónapokkal ezelőtt felvettem elektronikus úton a kapcsolatot a nyíregyházi klubbal. Gördülékenyen ment az ügyintézés. Megküldték a jegyemet, amellyel jogosult voltam a VIP szektorba is és bekérték tőlem a bemutatkozó szöveget, amit a kezdőrúgás elvégzésekor terveztek beolvasni. A megküldött szövegem így szólt: Zoltán egy Finnországban élő megszállott szurkoló, aki igyekszik minél több rangadón személyesen is részt venni, legyen szó akár magyar válogatott idegenbeli mérkőzésekről vagy éppen hazai bajnokiról. A mai mérkőzés lesz Zoltán nyolcadik Nyíregyháza-Diósgyőr mérkőzése, amelyen személyesen jelen van. Mintegy 2000 km-t utazott, hogy buzdítsa kedvenceit és számára nem is kérdés, hogy ki fog ma nyerni és melyik csapat Kelet-Magyarország ura. Ilyen táborral a csapat mögött ez nem is lehet kérdés számára. Már a legelején jeleztem az ügyintézőnek, hogy nem kívánok a VIP szektorba menni, mert vásároltam jegyet a lelátóra és onnan szándékozom végig szurkolni a találkozót. Azt természetesen nem jeleztem, hogy a vendégszektorba szól a jegyem. A meccs előtt fél órával találkoztam a klub képviselőjével, ő kísért be a MIXED zónába, ahol csak az arra jogosult személyek tartózkodhatnak. A tartalék játékvezető elmondta a kezdőrúgásra vonatkozó szabályokat, kiemelte, hogy nem lehet rávezetni egyik kapura sem a kezdőrúgást, illetve megkérdezte, hogy nincs-e nálam pirotechnika" - mesélte Zoltán, aki azt is elárulta, mit mondott neki a játékvezető.

"Bogár Gergő azt mondta nekem, hogy ebben a mezben nem fog pályára lépni, menjen le" - emlékezett vissza a fanatikus, aki visszakapta a kezdőrúgás árát a nyíregyházi klubtól, a DVTK pedig meghívta őt egy hazai mérkőzésre, ahol ő végezheti majd el a kezdőrúgást.

"Ez az eset valószínűleg meg fogja változtatni a magyarországi gyakorlatot, mert például a Fehérvár, a Győr és a Debrecen weboldalán még hétfőn reggel is online megvásárolható volt bárki által a hazai mérkőzésük kezdőrúgása. Egyik helyen sem volt olvasható semmiféle utalás arra vonatkozóan, hogy kizárólag hazai szurkoló vásárolhatja meg a kezdőrúgást. Hétfő délután a Fehérvár már ki is egészítette a hirdetést a következő szöveggel: A szurkolói kezdőrúgás megvásárlásával a kezdőrúgó elfogadja, hogy a kezdőrúgást kizárólag a csomag részét képező mezben végezheti el" - nyilatkozta Zoltán.