Meglepődött a Kecskemétről menesztett Szabó István: "Rosszulesett a döntés!"

"Jó alvó vagyok, de aznap éjjel nem jött álom a szememre."

Amint arról beszámoltunk, kedden menesztették a Kecskemét vezetőedzői pozíciójából Szabó Istvánt, a helyére pedig Gera Zoltánt nevezték ki a lilák.

A felek az elválást békésnek nevezték, az 57 esztendős tréner azonban nem tagadta meglepettségét a Nemzeti Sportnak adott hosszabb interjújában.

"Ha két hete, az MTK Budapest elleni vereség után történik a váltás a Kecskemét kispadján, nem lepődtem volna meg, hiszen mégiscsak öt vereséget szenvedtünk el sorozatban, így viszont, el kell ismernem, nem számítottam ilyen döntésre. Kedden dolgoztam az irodában, és a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni bajnokira készültem, a taktikát dolgoztam ki a videóelemzővel együtt, amikor hívott a tulajdonos. Elég sokszor megborotválkoztam már ahhoz, hogy tudjam, nem véletlenül keres… Rövid idő alatt kulturáltan megbeszéltük, hogy már nem én vagyok a Kecskemét vezetőedzője" - mesélte az elválás hátterét Szabó István, aki arról viszont nem akart beszélni, hogy mit jelent pontosan a menesztése, a szerződését ugyanis nem bontották fel.

"Rosszulesett a döntés. Jó alvó vagyok, de aznap éjjel nem jött álom a szememre" - tette hozzá a tréner, aki azt is elmondta, mi történt az ominózus, Tatabánya elleni vesztes edzőmeccsen.

"Mindenkinek lehetőséget akartam adni, fiataloknak, ifistáknak is, összesen kilenc játékost cseréltem, hogy megnézzem a srácokat. Kapusomnak, Kersák Rolandnak hatvan percig kis túlzással nem kellett labdába érnie, ekkor már több góllal kellett volna vezetnünk a helyzeteink alapján, a végén viszont elkövettünk két butaságot, amit a Tatabánya kihasznált. Nem szokásom, de felemeltem a hangom a meccs után, nyilván engem is bántott a kudarc" - mondta Szabó, aki érzelmekkel teli búcsún van túl játékosaival.

"Azért csak lehúztunk együtt több mint három évet. Nagy Krisztiánnal, Belényesi Csabával, Katona Bálinttal, Lukács Dániellel, Kersák Rolanddal vagy éppen Májer Milánnal nagyon szoros a viszonyunk, a legtöbb játékossal, sőt gyakorlatilag mindenkivel jó kapcsolatot ápoltam. Elmondtam nekik is, ez benne van a futballban, egyszer minden véget ér, ez most velem is megtörtént. Gyönyörű időszakot éltünk meg együtt, sohasem mondanék rosszat sem a klubra, sem a futballistáimra, ezt méltatlannak érezném" - fogalmazott Szabó, aki azt is elárulta, nemrég tárgyalt a Vasassal is.

"Mindig megtisztelő, ha egy nagy múltú klub keresi meg az embert: korrekt beszélgetést folytattunk le, de a Vasas Pintér Attilára voksolt. Nem bánok semmit, hiszen én eddig is a Kecskeméthez tartoztam, szerettem a klub vezetőedzője lenni" - mondta.