Megint kihagyott ziccere miatt került Szoboszlai Dominik az angol sajtó célkeresztjébe!

Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Szétszórt, észrevehetetlen, több gólt kell rúgnia... - emelte ki a külföldi média.

A Liverpool egy igen enervált teljesítménnyel, de a Premier League-tabella élére állt, miután 2-1-re győzedelmeskedett a Wolverhampton Wanderers vendégeként a bajnokság hatodik fordulójában. Szoboszlai Dominik az új vezetőedző, Arne Slot alapembere, azonban még nem szakadt ki az a gólzsák, amelyet elvárnak a magyar válogatott 24 esztendős csapatkapitányától. A legutóbbi találkozón kihagyott ordító ziccerét követően újból a brit sajtó célkeresztjébe került a középpályás.

Szoboszlai Dominiknak nem először kell szembenéznie a kritikákkal a liverpooli pályafutása során, hiszen a Nottingham Forest ellen a PL negyedik fordulójában elszenvedett 1-0-ás vereség miatt is őt tették az egyik felelőssé, valamint a Manchester United ellen megnyert találkozón is kiemelték a szakértők, hogy sokkal figyelmesebbnek kell lennie a ziccerekben és nem olyan hanyag megoldást választani, mint ahogy tette. Arne Slot még az AC Milan elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt is kiemelte, hogy több gólt vár a támadó középpályástól.

A magyar válogatott játékosa végül egy góllal válaszolt kritikusainak a BL-ben, azonban a hirtelen fellángolás nem érintette meg a külföldi portálok munkatársait. Az egy találattal és két assziszttal rendelkező Szoboszlai a Wolverhampton elleni bajnokin is hatalmas ziccert hagyott ki. A 40. percben kiválóan érkezett Andy Robertson beadására, de négy méterről Sam Johnstone lábának rúgta a labdát. Szerencséjére a kihagyott helyzet nem járt pontvesztéssel a Liverpoolnak, a Vörösök nyolcasát a 72. percben lecserélte a holland vezetőedző.

Szoboszlai kihagyott helyzete 0:18-tól látható:

Az Index gyűjtötte össze az angol portálokon megjelent kritikákat Szoboszlaival szemben, ahol jellemzően ötös és hatos osztályzatokat kapott a középpályás.

Thisisanfield.com: 5. Ismét ő játszott előretolt szerepkörben a három középpályás közül. Szoboszlai teljesítménye frusztráló volt, a meccs egy adott pillanatában Arne Slot pörölt is vele. Egyszerűen be kellett volna rúgnia azt a hatalmas helyzetet, ehelyett a kapus lábát találta telibe. Nem örült, amikor lecserélték, de a csapatnak többre van szüksége a magyartól, méghozzá rendszeresen.

Givemesport.com: 5. Viszonylag észrevehetetlen játék az első félidőben. Valahogyan, nem tudni, hogyan, nem lőtt gólt a 40. percben. 73 perc elteltével lekapták, Curtis Jones váltotta.

Liverpoolecho.co.uk: 5. Az első félidő jellemzője az volt, hogy Szoboszlainak mindig majdnem sikerült valami. Például gólt lőni a 40. percben. Szünet után teljesen eltévedt, le is cserélték.

Rushthekop.com: 6. Két lépésről nem lett volna szabad hibáznia. Még úgy sem, hogy a Wolves kapusa tényleg nagyot védett, de az egész kapu ott tátongott Szoboszlai előtt, oda rúghatta volna a labdát, ahová akarja. Később láthatatlan volt.

Sports.yahoo.com: 6. A magyar válogatott csapatkapitánya még mindig keresi a helyét a 10-es szerepkörében, azonban annyira lelkes, annyira akarja a legjobbját nyújtani, hogy a menedzser nem hagyja ki a kezdő tizenegyből a fontos meccseken. Lendülete és védőjátéka kulcsfontosságú volt a csapatnak az első percekben, miközben a Liverpool megpróbált dominálni. Be kellett volna rúgnia azt a nagy helyzetet... Szünet után szétszórt lett, és nem volt képes hatást gyakorolni a meccsre.

Sportskeeda.com: 7. A magyar középpályás stabil játékot nyújtott, passzainak 84 százaléka jó helyre ment, és kiharcolt két szabadrúgást. Igaz, hogy kihagyta azt az ordító helyzetet a 40. percben, mégis dicséretet érdemel erőfeszítéseiért.

The4thofficial.net: 6,5. Veszélyes területekre is eljutott, de közvetlen közelről elhibázott egy biztos gólszerzési lehetőséget a 40. percben.

Liverpool.com: 6. Hogy az ördögbe tudott hibázni olyan közelről? Valószínűleg még mindig ezt kérdezi önmagától. A magyar játékosnak több gólt kellene szereznie, és ennél könnyebb lehetősége aligha lesz.

Szoboszlai Dominik szerdán a Bologna elleni Bajnokok Ligája összecsapáson javíthat statisztikáin.