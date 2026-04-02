Feszültség, mellőzés, távozás – Mbappé őszinte vallomása a PSG-ről

Kylian Mbappé őszintén beszélt pályafutása egyik legösszetettebb időszakáról: a Paris Saint-Germain színeiben eltöltött utolsó idényéről, valamint arról, milyen kapcsolat fűzte akkori edzőjéhez, Luis Enrique.

A 2018-as világbajnok támadó – aki hét év után, hosszú huzavona végén igazolt a Real Madrid együtteséhez – a „The Bridge” podcastban, Aurélien Tchouaméni és Achraf Hakimi társaságában idézte fel a párizsi búcsú körülményeit.

Mbappé elismerően beszélt korábbi edzőjéről, ugyanakkor nem hallgatta el a nehézségeket sem:

„Luis Enrique kiváló edző, mindig őszintén elmondja, amit gondol. Sajnos az utolsó közös évünk tele volt hullámvölgyekkel, így nem tudtam igazán profitálni a munkájából.”

A feszültség már a 2023–2024-es szezon elején érezhető volt, amikor a klubvezetés a nyári felkészülés során száműzte a támadót az első csapat keretéből. Mbappé ezt az időszakot úgy jellemezte, hogy „a padláson volt”, ami alapjaiban nehezítette meg az alkalmazkodását az edző taktikai elképzeléseihez.

„Az első hónapban nem tudtam a csapattal készülni. Amikor visszatértem, úgy éreztem, Damoklész kardja lebeg a fejem felett – bármikor újra félreállíthatnak” – mondta.

A bizonytalan helyzet az egész idényre rányomta a bélyegét. Miközben egyre nyilvánvalóbbá vált madridi szerződése, játékpercei a Ligue 1-ben csökkentek. Luis Enrique többször is hangsúlyozta, hogy a csapatnak meg kell tanulnia Mbappé nélkül is futballozni, ezért a támadó gyakran csak csereként lépett pályára, vagy a bajnoki meccseken pihentették, míg a Bajnokok Ligájában számítottak rá. A térdsérülését immár maga mögött hagyó francia klasszis szerint ez a helyzet megakadályozta abban, hogy a maximumot hozza ki magából:

„Jó a kapcsolatunk, de miután meghoztam a döntést a távozásról, az utolsó három-négy hónapban már alig játszottam, főleg csak a Bajnokok Ligájában. A fejem félig Párizsban, félig Madridban volt, így szakmailag nem tudtam igazán fejlődni.”

