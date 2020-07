Márton Gábor távozhat Zalaegerszegről

Megmentette a kieséstől a Zalaegerszeget Márton Gábor, de könnyen lehet, hogy mégsem marad a klub alkalmazásában a vezetőedző.

A szakember az utolsó előtti helyen vette át a ZTE-t, majd 14 meccsen ült a kispadon és nyolc győzelem mellett, négy döntetlen, valamint két vereség került a mérlegébe, a csapat pedig végül a hetedik helyen végzett a bajnokságban.

Úgy tudni, hogy Zalaegerszegen már keresik Márton Gábor utódját, mert a vezetőedzőt több helyről is megkeresték. A Goal információi szerint Kisvárdán és Pakson is felvetődött Márton Gábor szerződtetésének a lehetősége. Emellett persze a ZTE is szívesen megtartaná a lejáró szerződésű szakembert, ám egyelőre nem tudtak megegyezni. A zalaiaknál van B- és C-terv is. Amennyiben Márton távozik, akkor a klub egykori játékosai közül kerülhet ki az utód. Az egyik esélyes Waltner Róbert – mondjuk neki nincs meg a licence, így mellé kell még valaki –, a másik pedig Preisinger Sándor, aki az U17-es világbajnokságra vezette a magyar válogatottat.