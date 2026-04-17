Marcus Rashford nyitott arra, hogy "egy új projekt" része legyen a Manchester Unitednál

Amennyiben a Barcelona nem véglegesíti a kölcsönszerződését, Marcus Rashford nyitott lenne arra, hogy a Manchester Unitednál maradjon – tudta meg a Diario Sport.

A szélső elsősorban azt szeretné, ha hosszabb távon is maradhatna a katalánoknál, ennek érdekében pedig több alkalommal találkoztak az ügynökei a vezetőséggel. Igen ám, csakhogy annyira nem sikerült előrébb jutnia a feleknek, hogy jelenleg inkább kifelé áll a szénája a gránátvörös-kékeknél.

Végső soron a Barca fogja meghozni az utolsó döntést, ám a Rashford által kért fizetést nem engedheti meg magának a klub. A leigazolása 30 millió euróba fájna, emellett a bérezése az egyik legjobban fizetett játékossá tenné a 28 éves labdarúgót, holott nem számít állandó kezdőnek.

Minden sorozatot figyelembe véve 42 találkozón lépett pályára ebben a szezonban, ezeken 12 gólt és 13 gólpasszt ért el. A magas meccsszámhoz képest a játékpercei közel sem kirívóak, hiszen összesen 2303 minutumot kapott Hansi Flocik vezetőedzőtől.

